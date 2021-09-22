رئيس جهاز "الشروق" يتفقد محطة مياه الشرب الرئيسية













قام المهندس عبداللطيف بشارة، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بجولة تفقدية بمحطة مياه الشرب الرئيسية بالمدينة بطاقة 30 ألف/م3، يرافقه مسئولو الجهاز والتشغيل، وذلك للاطمئنان على سير العمل، وكذا مُتابعة أعمال توسعة المركز التكنولوجى لخدمة عملاء مرفق المياه والصرف.





ووجه المهندس عبداللطيف بشارة، بسرعة إعداد دراسة والاستعانة بالمكاتب الإستشارية المتخصصة، لرفع كفاءة المحطة بما فيها من غرف الطلمبات بمشتملاتها، وكذا إضافة خزان أرضي إضافى مساوى للسعة الحالية بهدف تأمين الحصة المستقبلية والاستفادة منه فى أوقات الطوارىء.





كما قام رئيس جهاز مدينة الشروق، بالمرور على أعمال التوسعة الجارية بالمركز التكنولوجى لخدمة عملاء المياه والصرف، والتى تستهدف توسعة صالة انتظار المواطنين من 50 : 100عميل بالإضافة إلى زيادة منافذ تقديم الخدمات من 6 إلى 9 منافذ، لتقديم خدمات جديدة فور الإنتهاء من التوسعة، وتشمل تسليم العدادات بدلاً من الاستلام عن طريق المخازن خارج المركز، وفحص الشكاوى، ويضم المركز مختصين من أقسام ( التحصيل – العدادات – الحاسب الآلى)، لمراجعة الشكوى والبت فيها فى وجود العميل، وشباك تعاقد.





وأشار رئيس الجهاز، إلى أنه يضاف أيضاً لخدمات المركز إتاحة خدمة سداد فواتير الاستهلاك عن طريق خدمة "فورى" وإبلاغ القراءات عبر خدمة "الواتس آب" على الرقم (01030800683)، وكذا تم إضافة ساعتي عمل يومياً لخدمة التحصيل لتصبح مواعيد العمل بالمركز من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة الـ5 مساءً، عدا يوم الجمعة والإجازات الرسمية، مؤكداً التيسير على المواطنين وتقديم الخدمات على الوجه الأمثل.











