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رئيس الوزراء: المشير طنطاوي تحمل الكثير ووصل بالوطن إلى بر الأمان

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 11:32 ص
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
وقف أعضاء الحكومة، في بداية اجتماع مجلس الوزراء، اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، دقيقة حدادًا على روح المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الأسبق.

ونعى مجلس الوزراء الراحل الكريم، الذي وافته المنية فجر أمس، بعد مسيرة عطاء عطرة، وبعد رحلة عمل ونضال طويلة من أجل هذا الوطن العظيم.
 
وأكد مدبولي، أن الراحل، المغفور له بإذن الله، بذل قصارى جهده للحفاظ على الوطن ومقدراته، ولا سيما في الظروف العصيبة التي مرت بها البلاد في أعقاب ثورة 25 يناير2011، واستطاع بحنكته وصبره الوصول بالوطن إلى بر الأمان.

وأوضح، أن المشير طنطاوي تحمل الكثير والكثير من الضغوطات برحابة صدر، وحكمة واسعة شهد بها الجميع.

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مدبولي رئيس الوزراء بوابة الفجر المشير طنطاوى الفجر الطنطاوي

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