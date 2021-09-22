"أب رائع والمسلسل تحفة".. الجمهور يُشيد بأداء شريف منير في "إجازة مفتوحة"

نال الفنان شريف منير إشادات عديدة من قبل الجمهور بعد عرض أولى حلقات مسلسل "إجازة مفتوحة" والذي وصفة الجمهور بالمسلسل العائلي.





كما علق أحد المتابعين على المسلسل قائلاً"ما شاء الله بجد المسلسل تحفة وحضرتك أب رائع، صورة رائعة للأب المحترم المتعاون بجد برافو"، وقال آخر "المسلسل حلو أوي والغريبة إني بمر بنفس ظروف شريف وندى، عشان كده حابب المسلسل ومهون عليا اللي أنا فيه".





وتدور أحداث المسلسل "إجازة مفتوحة" في إطار من الدراما الاجتماعية ذات الطابع الكوميدي حول العلاقات الأسرية داخل العائلة الكبيرة والأزمات التي تواجه الآباء في التعامل مع الأبناء.





مسلسل "إجازة مفتوحة" من بطولة شريف منير، لقاء الخميسي، سميحة أيوب، مراد مكرم، سامي مغاوري، دنيا ماهر، ملك قورة، بالإضافة إلى عدد من الممثلين الشباب، وهو من تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد حماقي، إنتاج "سينرجي" ومها سليم، وينتمى المسلسل لنوعية المسلسلات الطويلة الـ40 حلقة.