ضبط (3060) قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية





حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتى:



الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات



قامت الإدارة بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.. وأسفرت جهودها عن ضبط (3060) قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الإجتماعية السلبية.



الإدارة العامة لشرطة الكهرباء



أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (12283) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.



الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم



أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (162) قضية متنوعة من بينها "ضرائب عامة وقيمة مضافه، جمارك،حماية أموال ومتعلقات الدوله".



الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة



أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (167) قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها (تأمين تنفيذ القرارات الإدارية – مخالفات مبانى – محلات بدون ترخيص – تغير نشاط وحدة سكنية ومهنية).



الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة



أسفرت جهودها وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، فى مجال متابعتها للأسواق عن ضبط (1110) قضية تموينية متنوعة (غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، أسماك، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية).



هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.





إضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.