مميش: المشير طنطاوي "حمد الله" لتولي السيسي وزارة الدفاع بعد عزله (فيديو)

أكد الفريق مهاب مميش مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات قناة السويس، أن المشير محمد حسين طنطاوي والرئيس عبدالفتاح السيسي حافظا على مصر في فترة من أصعب الظروف، موضحًا: "لما حلف الرئيس الإخواني اليمين وقرر عزل المشير طنطاوي، وعندها سأل المشير وزير الدفاع الأول الفريق محمد زكي، الذي كان قائدا لقوات الحرس الجمهوري عن الشخص الذي سيخلفه، قال له إنه اللواء عبدالفتاح السيسي، قال المشير الحمد لله انا لو كانوا سألوني كنت هقول اللواء عبدالفتاح السيسي".





وأعرب "مميش"، خلال حواره مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع عبر القناة الأولى، اليوم الأربعاء، عن أمله أن يسبق اسم المشير طنطاوي، كلمة البطل؛ لكونه كان بطلا من أبطال مصر وحافظ عليها في أصعب الظروف، فقد جرى حصار وزارة الدفاع وكان متأثرا جدا، وفي الفترة التي تولي المسؤولية فيها لم يعاني المواطنون من نقص في السلع الغذائية، وكان الشعب المصري هو الأولوية الاولى، وطور القوات المسلحة المصرية رغم الغمة".





وكشف مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات قناة السويس، تفاصيل تعاقد مصر على صفقة غواصات ألمانية عندما كان المشير محمد حسين طنطاوي وزيرا للدفاع، قائلًا: "إسرائيل حصلت منها على 4 غواصات وطلبت غواصتين إضافيتين، لكن البرلمان الألماني رفض وقال إنه لن يوافق قبل حصول مصر على غواصات لضمان التوازن"، مضيفًا: "استغليت الفرصة ورحت للمشير طنطاوي وتناقشنا وكان السعر غالي، وقلت لو إسرائيل حست إننا عندنا نفس قوة الردع هتفكر كتير قبل أي حاجة، من فضل حضرتك وافق، فقال لي يا مهاب أي حاجة عشان مصر أنا موافق عليها".



