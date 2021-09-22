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مميش: المشير طنطاوي "حمد الله" لتولي السيسي وزارة الدفاع بعد عزله (فيديو)

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 12:10 م
بوابة الفجر
رقية جمال
أكد الفريق مهاب مميش مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات قناة السويس، أن المشير محمد حسين طنطاوي والرئيس عبدالفتاح السيسي حافظا على مصر في فترة من أصعب الظروف، موضحًا: "لما حلف الرئيس الإخواني اليمين وقرر عزل المشير طنطاوي، وعندها سأل المشير وزير الدفاع الأول الفريق محمد زكي، الذي كان قائدا لقوات الحرس الجمهوري عن الشخص الذي سيخلفه، قال له إنه اللواء عبدالفتاح السيسي، قال المشير الحمد لله انا لو كانوا سألوني كنت هقول اللواء عبدالفتاح السيسي".

وأعرب "مميش"، خلال حواره مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع عبر القناة الأولى، اليوم الأربعاء، عن أمله أن يسبق اسم المشير طنطاوي، كلمة البطل؛ لكونه كان بطلا من أبطال مصر وحافظ عليها في أصعب الظروف، فقد جرى حصار وزارة الدفاع وكان متأثرا جدا، وفي الفترة التي تولي المسؤولية فيها لم يعاني المواطنون من نقص في السلع الغذائية، وكان الشعب المصري هو الأولوية الاولى، وطور القوات المسلحة المصرية رغم الغمة".

وكشف مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات قناة السويس، تفاصيل تعاقد مصر على صفقة غواصات ألمانية عندما كان المشير محمد حسين طنطاوي وزيرا للدفاع، قائلًا: "إسرائيل حصلت منها على 4 غواصات وطلبت غواصتين إضافيتين، لكن البرلمان الألماني رفض وقال إنه لن يوافق قبل حصول مصر على غواصات لضمان التوازن"، مضيفًا: "استغليت الفرصة ورحت للمشير طنطاوي وتناقشنا وكان السعر غالي، وقلت لو إسرائيل حست إننا عندنا نفس قوة الردع هتفكر كتير قبل أي حاجة، من فضل حضرتك وافق، فقال لي يا مهاب أي حاجة عشان مصر أنا موافق عليها".

وأكد أن المشير طنطاوي كان دائما ما يوجه بالحفاظ على أرواح المواطنين وأفراد القوات المسلحة خلال فترة ما بعد أحداث يناير 2011، وكان يقول: "حافظوا على الناس ومحدش يلمس المصريين وكنا نتفادى أي موقف من الشارع، كان المستفيدين وقتها في الشارع أغلب المتواجدين كانوا عاوزين يجرونا لاتخاذ إجراءات مضادة عشان يتنشر في العالم إن الجيش المصري يقمع شعب مصر".

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