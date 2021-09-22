ضبط تشكيل عصابي بالقاهرة تخصص نشاطه في ارتكاب جرائم السرقة بالإكراه

كشفت الأجهزة الأمنية، ماتبلغ لقسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين) بأنه حال سيره بدائرة القسم استوقفه (4) أشخاص يستقلون سيارة "ميكروباص" وقاموا بسرقة (مبلغ مالى) كرهًا عنه، ولاذوا بالفرار.



بإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (4 أشخاص، وجميعهم مقمين بدائرة القسم).



ضبط المتهمين

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبحوزتهم (حقيبة سوداء اللون ملك المبلغ - مبلغ مالى - مسدس صوت)، وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه فى إرتكاب جرائم السرقة بالإكراه، كما أضافوا بإنفاقهـم بـاقى المبلغ المالى علـى متطلباتهم الشخصية، وتـم بـإرشـادهم ضبط السيارة المسخدمة فى ارتكاب الواقعة، وباستدعاء المُبلغ تعرف على المتهمين.



إجراءات قانونية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.



