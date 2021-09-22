Advertisements

ضبط تشكيل عصابي بالقاهرة تخصص نشاطه في ارتكاب جرائم السرقة بالإكراه

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 12:12 م
المتهمون والمضبوطات
المتهمون والمضبوطات
هبة عبد الحفيظ
كشفت الأجهزة الأمنية، ماتبلغ لقسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين) بأنه حال سيره بدائرة القسم استوقفه (4) أشخاص يستقلون سيارة "ميكروباص" وقاموا بسرقة (مبلغ مالى) كرهًا عنه، ولاذوا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (4 أشخاص، وجميعهم مقمين بدائرة القسم).

ضبط المتهمين 
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبحوزتهم (حقيبة سوداء اللون ملك المبلغ - مبلغ مالى - مسدس صوت)، وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه فى إرتكاب جرائم السرقة بالإكراه، كما أضافوا بإنفاقهـم بـاقى المبلغ المالى علـى متطلباتهم الشخصية، وتـم بـإرشـادهم ضبط السيارة المسخدمة فى ارتكاب الواقعة، وباستدعاء المُبلغ تعرف على المتهمين.

إجراءات قانونية 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الكلمات المفتاحية

جرائم سرقة بالإكراه تشكيل عصابي القاهرة

أخبار تهمك

صفقة مدوية تقترب من بيراميدز

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل- بيراميدز يخطف الصفقة الكبرى من الزمالك

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يوقع عقوبة مالية ضخمة على اللاعبين والجهاز الفني بعد خسارة السوبر

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الزمالك يتراجع عن قرار رحيل ثلاثي الفريق

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. بوادر أزمة نارية بين الأهلي ومدرب جنوب إفريقيا بسبب بيرسي تاو

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن السوبر بعد وفاة المشير طنطاوي

منذ يوم

قرار عاجل من المحكمة بشأن نائب الجن علاء حسانين بقضية الآثار الكبرى

منذ ثلث ساعة

بعد خطف عمر جابر والطيب.. الطلائع يخاطب بيراميدز من أجل التعاقد مع الثالث

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة حول رحيل بيرسي تاو عن الأهلي

منذ ساعة

بيان من الحكومة يحسم الجدل بشأن تأجيل العام الدراسي الجديد

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يقترب من ضم الأخطبوط

منذ حوالي 3 ساعات

صفقة الزمالك المنتظرة يحرج الأهلي بعد الفوز بالسوبر

منذ حوالي 7 ساعات

رسالة قوية من رضا عبد العال لإدارة الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

رد مثير.. موسيماني يكشف سر خسارة الأهلي السوبر المصري

منذ حوالي 15 ساعة

عضو لجنة الزمالك السابق: نرفض تصريحات لبيب بشأن التبرعات.. والأهلي قلدنا

منذ ساعة و 9 دقيقة

شوبير يفتح النار على موسيماني لهذه الأسباب

منذ 39 دقيقة

موضوعات متعلقة

شخصان ينتحلان صفة رجال شرطة لسرقة المواطنين بالجيزة

ضبط عصابة سرقة متعلقات المواطنين بالإكراه في مدينة نصر

ضبط عصابة خطف حقائب السيدات بسوهاج: "ارتكبنا 4 جرائم"

ضبط تشكيل عصابي انتحل صفة رجال شرطة لسرقة المواطنين

ضبط تشكيل عصابي لسرقة متعلقات المواطنين بأسلوب انتحال الصفة

سقوط عصابة سرقة المواطنين بالإكراه في القاهرة

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:05 م

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة حول رحيل بيرسي تاو عن الأهلي

قرار عاجل من المحكمة بشأن نائب الجن علاء حسانين بقضية الآثار الكبرى

12:49 م

شوبير يفتح النار على موسيماني لهذه الأسباب

12:30 م

الأهلي يقترب من ضم الأخطبوط

10:00 ص

عاجل.. بوادر أزمة نارية بين الأهلي ومدرب جنوب إفريقيا بسبب بيرسي تاو

03:59 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

Advertisements