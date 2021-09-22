شوبير يفتح النار على موسيماني لهذه الأسباب

وجه الإعلامي أحمد شوبير، انتقادات حادة وشديدة اللهجة إلى الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقب خسارة لقب السوبر المصري.





"شوبير يوجه انتقاد لاذع إلى موسيماني"





وأوضح شوبير، أنه سوف يعود لانتقاد المدير الفني مرة أخرى، بعدما انتقده في السابق بسبب التأخر في العودة للتدريبات والراحة الطويلة، وأن الفريق كان محتاج يبدأ التجهيز بدري للمباراة.





وأضاف خلال برنامجه الإذاعي "اللاعب بيحب يطلع كل اللي عنده لما يشوف المدرب بتاعه بيتنطط على الخط، ولازم مدرب الأهلي يكون جرئ أكتر".





وتابع: "تدريبات موسيماني ضعيفة جدًا، وبيعمل تدريبات بدنية وبعدها تقسيمة من فريقين وكل شوية يوقف التمرين، دا مينفعش في الفرق الكبيرة، لازم يكون في تدريبات كاملة ومتنوعة وتدريبات على التسديد والكرات العالية وكل حاجة في الكرة".





واختتم: "موسيماني بدأ مباراة طلائع الجيش بشكل غير جيد تمامًا، والتنفيذ في ورقة الإجابة لم يكن جيدًا، أليو ديانج يؤدي بشكل جيد لماذا لم يبدأ؟، عمرو السولية لاعب جيد جدًا ودوره مهم جدًا ولكن ديانج يمكن أن يقوم بدور لاعبين في الملعب، لماذا لا يشارك أساسي؟".