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المريخ يضم لاعب الإسماعيلي السابق لـ 3 مواسم
الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 12:17 م
إيمان الجعيدي
نجح مسئولي نادي المريخ البورسعيدي في التعاقد مع محمود علاء لاعب الاسماعيلي والحمام السباق والذي وقّع لمده 3 مواسم، ضمن تدعيمات الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية .
وقاز علاء بالتوقيع للفريق البورسعيدي اللاعب في حضور أحمد مرسي مدير شئون اللاعبين ومحمود شيحة وكيل اللاعب .
ويستعد نادي المريخ لخوض موسم جديد من دوري القسم الثاني حيث يلعب ضمن فرق المجموعة الثانية ويلاقي بلبيس في الجولة الأولى .
يذكر أن نادي المريخ قد قام بضم عدد من اللاعبين أبرزهم علي كالوشة من بيراميدز وحسام عياد من المصري وجدد لثنائي الفريق أحمد عبد الرازق وعبد الله ناصر .
وقاز علاء بالتوقيع للفريق البورسعيدي اللاعب في حضور أحمد مرسي مدير شئون اللاعبين ومحمود شيحة وكيل اللاعب .
ويستعد نادي المريخ لخوض موسم جديد من دوري القسم الثاني حيث يلعب ضمن فرق المجموعة الثانية ويلاقي بلبيس في الجولة الأولى .
يذكر أن نادي المريخ قد قام بضم عدد من اللاعبين أبرزهم علي كالوشة من بيراميدز وحسام عياد من المصري وجدد لثنائي الفريق أحمد عبد الرازق وعبد الله ناصر .