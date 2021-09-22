المريخ يضم لاعب الإسماعيلي السابق لـ 3 مواسم



يذكر أن نادي المريخ قد قام بضم عدد من اللاعبين أبرزهم علي كالوشة من بيراميدز وحسام عياد من المصري وجدد لثنائي الفريق أحمد عبد الرازق وعبد الله ناصر .

نجح مسئولي نادي المريخ البورسعيدي في التعاقد مع محمود علاء لاعب الاسماعيلي والحمام السباق والذي وقّع لمده 3 مواسم، ضمن تدعيمات الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية .وقاز علاء بالتوقيع للفريق البورسعيدي اللاعب في حضور أحمد مرسي مدير شئون اللاعبين ومحمود شيحة وكيل اللاعب .ويستعد نادي المريخ لخوض موسم جديد من دوري القسم الثاني حيث يلعب ضمن فرق المجموعة الثانية ويلاقي بلبيس في الجولة الأولى .