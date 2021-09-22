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المريخ يضم لاعب الإسماعيلي السابق لـ 3 مواسم

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 12:17 م
بوابة الفجر
إيمان الجعيدي
نجح مسئولي نادي المريخ البورسعيدي في التعاقد مع محمود علاء لاعب الاسماعيلي والحمام السباق والذي وقّع لمده 3 مواسم، ضمن تدعيمات الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية .

وقاز علاء بالتوقيع للفريق البورسعيدي اللاعب في حضور أحمد مرسي مدير شئون اللاعبين ومحمود شيحة وكيل اللاعب .

ويستعد نادي المريخ لخوض موسم جديد من دوري القسم الثاني حيث يلعب ضمن فرق المجموعة الثانية ويلاقي بلبيس في الجولة الأولى .

يذكر أن نادي المريخ قد قام بضم عدد من اللاعبين أبرزهم علي كالوشة من بيراميدز وحسام عياد من المصري وجدد لثنائي الفريق أحمد عبد الرازق وعبد الله ناصر .

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