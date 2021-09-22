في غياب ميسي.. موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد ميتز في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

يواجه فريق باريس سان جيرمان، يوم الأربعاء 22‪-‬9، فريق ميتز، ضمن منافسات الجولة السابعة بالدوري الفرنسي.





موعد المباراة..

ستنطلق صفارة المباراة فى تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءًا بتوقيت السعودية، وفي منتصف الليل بتوقيت الإمارات.





القنوات الناقلة..

سيذاع اللقاء مباشرة علي قنوات بي آن سبورتس الحاصلة علي حقوق بث الدوري الأسباني، وستكون على قناة بي آن سبورتس 2 HD





معلق المباراة

سيعلق على المباراة المقدم “جواد بده”

ويسعي الفريق الباريسي الفوز بمباراة الغد حتي يعزز صدارته بالدوري الفرنسي، ويعوض جماهيره عن إخفاقه في مباراته بدوري أبطال أوروبا.





ترتيب الفريقين بالدوري..

يتصدر فريق باريس سان جيرمان بترتيب الدوري الإيطالي برصيد 18 نقطة، بينما يكون فريق ميتز في المركز الآخير برصيد 3 نقاط.