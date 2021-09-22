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البرهان: لا يجب إقصاء أي طرف من شركاء الفترة الانتقالية

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 12:33 م
بوابة الفجر
وكالات

قال رئيس المجلس السيادي الانتقالي عبدالفتاح البرهان، إنه لا يجب إقصاء أي طرف من شركاء الفترة الانتقالية.

 

وأضاف البرهان، اليوم الأربعاء، في تصريحات صحفية: "لن نسمح لأحد بالاستئثار بالحكم بالمرحلة الانتقالية".

 

وقد أعلن الإعلام الرسمي السوداني، اليوم الثلاثاء، عن "محاولة انقلابية فاشلة"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.

 

وأكدت مصادر رسمية سودانية، أن ضباط في الجيش حاولوا السيطرة على مقر الإذاعة وفشلوا.

 

وأشارت المصادر الرسمية السودانية، إلى أن ضباط في سلاح المدرعات متورطون في محاولة الانقلاب الفاشلة.

 

وأوضحت المصادر الرسمية السودانية، أن الحركة طبيعية في شوارع العاصمة الخرطوم.

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