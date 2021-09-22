Advertisements

بعد إشادة الرئيس.. تعرف على أهمية ومميزات منظومة التأمين الصحي الشامل

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 12:34 م
أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية
أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية
منى صموئيل
أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن التأمين الصحي الشامل هو نظام صحي تكافلي يضمن تقديم الخدمات الصحية بمختلف مستوياتها بجودة عالية وفقًا لمعايير الجودة وممارسات الصحة العالمية لكل المواطنين دون تفرقة أو تمييز، مشيرًا إلى أن التأمين الصحي الشامل هو أكبر مشروع للإصلاح الصحي في مصر وأكبر ضمانة لعلاج كل المصريين بما يشمله من خدمات ورعاية صحية متميزة وبجودة عالمية.

قانون التأمين الصحي الشامل الجديد
وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أنه نص قانون التأمين الصحي الشامل الجديد رقم 2 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية على تأسيس ثلاث هيئات مستقلة وهم (الهيئة العامة للرعاية الصحية، الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل)، لافتًا إلى أن تلك الهيئات الثلاث تقوم بوظائف مختلفة، ولكنها مكملة لبعضها البعض، فى النظام الجديد لضمان الحوكمة الرشيدة والمساءلة والكفاءة فى إدارة الموارد وتوفير أفضل الخدمات والرعاية الصحية الشاملة للمواطنين وفقًا لأهداف المنظومة وتحقيق التنمية الشاملة المستدامة لرؤية مصر 2030.

وأوضح الدكتور أحمد السبكي، أن الهيئة العامة للرعاية الصحية هي ذراع الدولة في ضبط وتنظيم وتقديم الخدمات الصحية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بمستوياتها الثلاثة الرعاية الصحية الأولية والثانوية والثالثية من خلال المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية التابعة للهيئة بمحافظات المنظومة الجديدة بمعايير تشغيل موحدة وجودة عالمية، وتتولى الهيئة إدارة تلك المنشآت الصحية بعد نقل تبعيتها إليها تدريجيًا بقرارات من رئيس مجلس الوزراء من الجهات التابعة لها كوزارة الصحة والسكان والتأمين الصحى والمؤسسة العلاجية والمستشفيات التعليمية وذلك بعد تأهيلها وفقًا لمعايير الجودة لتحل الهيئة العامة للرعاية الصحية محل تلك الجهات بكل ما لها وما عليها.

وأضاف السبكي، أن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، هي المسئولة عن وضع معايير التقييم والجودة ومتابعة الأداء، إضافة إلى أنها تراقب وتعتمد تطبيق معايير الجودة على المنشآت الصحية، وكذلك تقييم واعتماد المنشآت المقدمة للخدمة الطبية، وأنها تخضع للإشراف العام لرئيس الجمهورية وتهدف إلى ضمان جودة الخدمات الصحية والتحسين المستمر لها.

وتابع أن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، هي المنوطة بجمع الموارد المالية التى ينص عليها القانون سواء من خلال تحصيل الاشتراكات للمنتفعين أو مصادر الدخل الأخرى لتمويل نظام التأمين الصحي الشامل، حيث تقوم بشراء الخدمات الطبية فى مستوياتها الثلاث وفق تعاقدات مدروسة ومحسوبة اكتواريًا مع مقدمى الخدمة الصحية شريطة التزامهم بمعايير هيئة الاعتماد والرقابة وحصولهم على شهادة الاعتماد منها.

ولفت الدكتور أحمد السبكي إلى نجاح الهيئة العامة للرعاية الصحية في توفير أفضل الخدمات والرعاية الصيحة المتكاملة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد من خلال المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية التابعة لها بمحافظات تطبيق المنظومة حتى الآن، بورسعيد والأقصر والإسماعيلية، حيث تم تقديم أكثر من 6.5 مليون خدمة طبية للمنتفعين من خلال المنشآت الصحية للهيئة بتلك المحافظات، تشمل تقديم أكثر من 4.75 مليون خدمة طبية للمنتفعين بمحافظة بورسعيد، وأكثر من مليون خدمة طبية للمنتفعين بالأقصر، و750 ألف خدمة طبية للمنتفعين بالإسماعيلية، ومؤكدًا جهد هيئة الرعاية الصحية في الاطلاع على كل ما هو جديد في عالم الرعاية الصحية لتوفير الخدمات والرعاية الصحية للمنتفعين على أعلى مستويات الجودة العالمية.

إشادة السيسي  بمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد
كان الرئيس عبدالفتاح السيسي أشاد بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، مؤكدًا أن المنظومة أثبتت كفاءة عالية وعائد على المواطنين صحي وإنساني ضخم للغاية ببورسعيد، ومشيرًا إلى أن إدخال عدد كبير من المحافظات بالمنظومة الجديدة سيكون له أثر عظيم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطن.

بعد إشادة الرئيس.. تعرف على أهمية ومميزات منظومة التأمين الصحي الشامل
بعد إشادة الرئيس.. تعرف على أهمية ومميزات منظومة التأمين الصحي الشامل
بعد إشادة الرئيس.. تعرف على أهمية ومميزات منظومة التأمين الصحي الشامل
بعد إشادة الرئيس.. تعرف على أهمية ومميزات منظومة التأمين الصحي الشامل
بعد إشادة الرئيس.. تعرف على أهمية ومميزات منظومة التأمين الصحي الشامل
بعد إشادة الرئيس.. تعرف على أهمية ومميزات منظومة التأمين الصحي الشامل
بعد إشادة الرئيس.. تعرف على أهمية ومميزات منظومة التأمين الصحي الشامل
بعد إشادة الرئيس.. تعرف على أهمية ومميزات منظومة التأمين الصحي الشامل

الكلمات المفتاحية

محافظة بورسعيد الهيئة العامة للرعاية الصحية التأمين الصحي الشامل أحمد السبكي

أخبار تهمك

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة حول رحيل بيرسي تاو عن الأهلي

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن السوبر بعد وفاة المشير طنطاوي

منذ يوم

بعد خطف عمر جابر والطيب.. الطلائع يخاطب بيراميدز من أجل التعاقد مع الثالث

منذ حوالي 4 ساعات

رسالة قوية من رضا عبد العال لإدارة الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يقترب من ضم الأخطبوط

منذ حوالي 3 ساعات

بيان من الحكومة يحسم الجدل بشأن تأجيل العام الدراسي الجديد

منذ أقل من ساعتين

رد مثير.. موسيماني يكشف سر خسارة الأهلي السوبر المصري

منذ حوالي 15 ساعة

صفقة مدوية تقترب من بيراميدز

منذ ساعتين و 9 دقيقة

صفقة الزمالك المنتظرة يحرج الأهلي بعد الفوز بالسوبر

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الزمالك يتراجع عن قرار رحيل ثلاثي الفريق

منذ حوالي 18 ساعة

عضو لجنة الزمالك السابق: نرفض تصريحات لبيب بشأن التبرعات.. والأهلي قلدنا

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل- بيراميدز يخطف الصفقة الكبرى من الزمالك

منذ يوم

شوبير يفتح النار على موسيماني لهذه الأسباب

منذ 40 دقيقة

قرار عاجل من المحكمة بشأن نائب الجن علاء حسانين بقضية الآثار الكبرى

منذ ثلث ساعة

عاجل.. الأهلي يوقع عقوبة مالية ضخمة على اللاعبين والجهاز الفني بعد خسارة السوبر

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. بوادر أزمة نارية بين الأهلي ومدرب جنوب إفريقيا بسبب بيرسي تاو

منذ حوالي 21 ساعة

موضوعات متعلقة

"الرعاية الصحية": تقديم 2 مليون خدمة طبية لمنتفعي التأمين الشامل ببورسعيد

"الرعاية الصحية" تعلن إعادة تسجيل 9 منشآت صحية ببورسعيد لتقديم خدماتها بجودة عالمية

الرعاية الصحية تكشف تفاصيل قرار الوزراء بنقل تبعية الأصول العلاجية للمنشآت من الصحة للهيئة

الرعاية الصحية تطلق البرنامج التدريبي لمديري مراكز ووحدات طب الأسرة بالأقصر على معايير الاعتماد العالمية

رئيس الرعاية الصحية من البرلمان يعلن تقديم 3.5 مليون خدمة طبية وعلاجية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد

الرعاية الصحية تعرض تقريرها نصف السنوي للعام المالي2020/2021 أمام مجلس الوزراء

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:05 م

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة حول رحيل بيرسي تاو عن الأهلي

قرار عاجل من المحكمة بشأن نائب الجن علاء حسانين بقضية الآثار الكبرى

12:49 م

شوبير يفتح النار على موسيماني لهذه الأسباب

12:30 م

الأهلي يقترب من ضم الأخطبوط

10:00 ص

عاجل.. بوادر أزمة نارية بين الأهلي ومدرب جنوب إفريقيا بسبب بيرسي تاو

03:59 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

Advertisements