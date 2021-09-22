بهاء أبو شقة ناعيا المشير طنطاوي: نموذج للوطنية الصادقة (فيديو)

نعى المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، المشير حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، قائلًا: "لم يكن بطل من أبطال القوات المسلحة ونموذجًا للوطنية الصادقة فحسب، وإنما رسالة للعالم بأن القوات المسلحة في تاريخها لا تنحاز إلا لما فيه مصلحة الوطن والمواطن".





وأضاف "أبو شقة"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر 2"، اليوم الأربعاء، أن التاريخ سيقف طويلًا أمام هذه الشخصية العسكرية الوطنية الفذة، ولا بد أن نستلهم من مواقفه التي وقفها في فترة حالكة مظلمة من تاريخ مصر، مؤكدًا أن المشير طنطاوي، أدرك بحسه وذكائه ضرورة الحفاظ على تماسك كيان الوطن أمام محاولة إسقاط مصر في ذات المستنقع الذي سقطت فيه دول مجاورة.



