مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية يستقبل وفد برلمان الطلائع



وفد برلمان الطلائع والشباب الممثل لمحافظة أسوان

ويعد هذا الفوج هو ثالث الأفواج التي زارت مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية في إطار مبادرة «نور فكرك.. ابنِ وعيك» التي أعلن برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية التابع لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عن تدشينها مع وزارة الشباب والرياضة بمركز التعليم الميداني التابع لوزارة الشباب والرياضة، بحضور فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الضويني - وكيل الأزهر الشريف، والأستاذ الدكتور أشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة، والأستاذ الدكتور سلامة داود - رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور أسامة هاشم الحديدي - المدير التنفيذي لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، ولفيف من أعضاء المركز وقيادات الوزارة.



وحاضر خلال اليوم التدريبي الشيخ عبد الله سلامة، والشيخ محمد راشد، والشيخ إبراهيم جاد الكريم، وإيمان محمد، والشيخ محمود السيد - أعضاء الفتوى بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.



مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية

وتحدث المحاضرون خلال اليوم التدريبي عن العديد من المفاهيم، أهمها: حديثهم إلى الشباب عن قيمة الحياة، وأهمية استثمار فرصها، وكيفية تحديد أهدافها، وتجاوز عقباتها، وتحقيق النجاح فيها.



كما تحدثوا عن كيفية تجاوز الشعور بكراهية الحياة وفقد معناها، ومواجهة المشاعر السلبية تجاهها، وأهمية التواصل والذكاء الاجتماعي، وكيفية تحقيق مهاراته، ودور الدين في تحسين علاقات الإنسان وتعاملاته.



واستمع المحاضرون للشباب وأجابوا عن أسئلتهم واستفساراتهم.



واختتمت فعاليات اليوم بجولة تفقدية داخل مركز الازهر العالمي للفتوى الإلكترونية، وسلم فضيلة الدكتور أسامة هاشم الحديدي - المدير التنفيذي لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أعضاء البرلمان شهادة بحضور اليوم التدريبي للمبادرة.





استقبل مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، بمقر مشيخة الأزهر الشريف، وفد برلمان الطلائع والشباب الممثل لمحافظة أسوان، والتابع لوزارة الشباب والرياضة.