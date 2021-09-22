وكيل الشيوخ: زيارة البرلمان العراقي توكد قوة الحضارتين المصرية والعراقية

قالت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، إن زيارة وفد مجلس النواب العراقي لمصر تعبيراً عن عمق العلاقات التي تربط بين مصر والعراق الشقيق، و لا شك أن الدول ذات الحضارات العريقة هي بطبيعتها تتقارب بفعل التاريخ الضارب في العمق، و الأصالة الكبيرة في المنجز الحضاري، وهو الأمر الذي ينطبق على حضارتي مصر و العراق.









وأكدت فوزي أن الحضارتان اللتان نشأتا على ضفاف الأنهار العظيمة و تأثرت بهما و اثرتا في العالم أجمع، لكن ما يجمع بين مصر و العراق الشقيق هو أهم و أعمق وأبعد من ذلك، إذ يضمهما انتماء اصيل للوطن العربي ودعوة واحدة للقومية العربية.









وصرحت بأن مصلحة العروبة كانت دائماً رائدهما و دافعهما لمواجهة الكثير من التحديات التي واجهت الوطن العربي على مر التاريخ . واضافت ان البيان له ثمة العديد من التوجهات المشتركة التي جمعت بلدينا الشقيقين منذ أقدم العصور.









من جانبه أشادت بالحديث عن الواقع المصري العراقي المعاصر، فلا شك أن الرئيس عبد الفتاح السيسي و القيادة العراقية أدركا أن مصر و العراق و إلى جانبهما الاردن الشقيق يمكنهم أن يشكلوا محورا ثلاثيا ناجحاً للغاية في ظل الظروف المتوترة التي تمر بها منطقتنا ، و لعله من المهم للغاية أن انطلاق هذا المحور جاء من مقتضيات إقتصادية، إذ هي بطبيعتها جاذبة للمشتركات بين الأشقاء تماما مثلما هي مفيدة لشعوب بلادنا في رحلة بحثها عن التقدم و تحقيق نمو اقتصادي ينهض بها و يسهم في تجاوز الأوضاع الاقتصادية و التحديات الصعبة.









وتابعت: «جاءت الزيارة التاريخية للرئيس السيسي الى العراق أواخر يونيو الماضي كمؤشر واضح على عمق العلاقة بين بلدينا؛ حيث تعد أول زيارة لرئيس مصري للعراق منذ 30 عاما، و تأتي انعكاسا لقوة العلاقات التاريخية الممتدة بين مصر والعراق حكومة وشعبا، ولتؤكد حرص مصر على دعم هذه العلاقات وتطويرها نحو أفاق أرحب في إطار وحدة المصير والتحديات ، وتلبية للمصالح المشتركة للبلدين الشقيقين».









كما شارك الرئيس السيسي في «مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة »، الذي عقد أواخر أغسطس الماضي حيث دعا الرئيس إلى احترام سيادة العراق ، و أكد ان العراق شهد تدخلات خارجية متنوعة و أن الشقيق المصري يرفض كافة التدخلات في الشؤون الداخلية للعراق ، و أكد استمرار دعم مصر لتحقيق استقراره واستعادة دوره العربي والإقليمي الفاعل.

وخلال استقبال الوفد العراقي برئاسة محمد الحلبوسي في مجلس الشيوخ رئيس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، أشاد سيادته بعمق العلاقات التي تربط بين البلدين الشقيقين في كافة المجالال ، و أكد رئيس مجلس الشيوخ سعادته بعودة العراق الى مكانته بين الدول العربية مشيرا إلى دعم مجلس الشيوخ لأي خطوة في هذا الاتجاه.





من جانبه أكدت اننا كممثلين و نواب للشعبين المصري و العراقي علينا دور مهم في تحقيق الشراكة بين البلدين و الإسهام في دعم البنية التشريعية التي من شأنها أن تعزز هذه الشراكة على مختلف الأصعدة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية ، خاصة أن المشترك الحضاري و الثقافي والانساني بين بلدينا هو من العمق بحيث يدعم أية إجراءات لتحقيق التكامل بين البلدين.

وتابع: «بالتأكيد فالكل يعرف أن هناك دورا مهما لما يسمى الدبلوماسية الشعبية والدبلوماسية البرلمانية بين الدول خاصة عندما تكون المشتركات بينها بعمق ما بين مصر والعراق، وعلينا كنواب أن نسير على هذا الدرب إلى منتهاه، فهو نافذة واسعة على مستقبل شعبينا صاحبي اقدم حضارتين، وادي النيل وما بين النهرين».