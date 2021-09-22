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بمشاركة مصطفى محمد.. موعد مباراة جالطة سراي ضد قيصري سبور في الدوري التركي

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 12:38 م
مصطفى محمد
مصطفى محمد
ريهام عبدالمحسن
تتجه أنظار متابعي ومحبي الكرة التركية لمتابعة مباراة جالطة سراي وقيصري سبور المقبلة في بطولة الدوري التركي في الموسم الحالي.

موقف جالطة سراي وقيصري سبور في الدوري التركي
يحتل جالطة سراي المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري التركي في الموسم الحالي برصيد 8 نقاط حصدها من 5 مباريات، حيث فاز في 3 مباريات وتعادل في مباراة واحدة و خسر مباراة واحدة ويسعى جالطة سراي للفوز بلقب الدوري في الموسم الحالي بالإضافة إلى التأهل إلى بطولة دور أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

في حين يحتل قيصري سبور المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري التركي في الموسم الحالي برصيد 7 نقاط حصدها من 5 مباريات، حيث فاز في مبارتين وتعادل في مباراة واحدة و خسر مبارتين. ويخطط قيصري سبور للتأهل إلى أحد المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية في الموسم المقبل.

موعد مباراة جالطة سراي وقيصري سبور في الدوري التركي
من المقرر أن تقام مباراة جالطة سراي وقيصري سبور يوم الأربعاء 22 سبتمبر 2021 على استاد قيصر أتاتورك معقل قيصري سبور وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري التركي في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر والساعة الثامنة مساء بتوقيت السعودية والساعة التاسعة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

الكلمات المفتاحية

مصطفى محمد قيصري سبور جالطة سراي الدوري التركي

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