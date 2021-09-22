تشكيل أهلي جدة المتوقع ضد الفيحاء والقناة الناقلة للمباراة

يواجه نادي أهلي جدة نظيره فريق الفيحاء ضمن منافسات الجولة المقبلة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

موعد المباراة المقبلة.





تشكيل أهلي جدة المتوقع ضد الفيحاء والقناة الناقلة لها

ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين يوم الخميس فى تمام الساعة الخامسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب نادي أهلي جدة.





وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة ssc السعودية المالكة لحقوق بث بطولة الدوري السعودي للمحترفين فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.





حراسة المرمى: ياسر المسيليم

خط الدفاع: عبدالله حسون، معتز هوساوي، اليوسكي، لوكاس ليما

خط الوسط: نوح الموسى، فيجسا، إدريس فتوحي

خط الهجوم: عبدالرحمن الغريب، هيثم عسيري، ألكسندر ميتريتا