أعلن الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة، قائمة فريقه لمواجهة مضيفه قادش غدًا الخميس، ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".





عاجل.. مفاجآت في قائمة برشلونة لمواجهة قادش في الليجا





وضمت قائمة برشلونة كلًا من :-





تير شتيجين - ديست - بيكيه - أروخو - سيرجيو بوسكيتس - ريكوي بويج - ممفيس ديباي - ديمير - نيتو - كوتينهو - لينغليت - لوك دي يونج - سيرجيو روبيرتو - فرانكي دي يونج - مينغويزا - أومتيتي - إيريك - إيناكي بينا - نيكو - كافي.





وكان برشلونة قد تعادل في مباراة الجولة الماضية أمام ضيفه غرناطة بهدف لكل فريق.