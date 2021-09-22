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صبا مبارك تغازل جمهورها في أحدث ظهور لها عبر "إنستجرام"

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 12:51 م
صبا مبارك
صبا مبارك
بسمة عادل
تحرص الفنانة صبا مبارك على التواصل الدائم مع متابعيها، وذلك من خلال نشر صور وفيديوهات خاصة بها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

 نشرت صبا صورة جديدة لها، بدت فيها وهي مُرتدية فستان كط باللون الأوف وايت، ونسقت معه شميز باللون الأخضر، وتركت شعرها مُنسدلاً على كتفيها، ووضعت مكياجًا ناعماً يتناسب مع جمالها، وعلقت عليها قائلة:"أحب أن تكون في الطبيعة"، وحازت الصورة على العديد من الإعجاب من قبل المتابعين.

يذكر أن آخر أعمال صبا مبارك مسلسل "عبور" الأردني الذي لاقى استحسان الجمهور، بطولة سامر إسماعيل، رنا جمول، منصور الفيلي، ومن إخراج محمد حكشي.

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صبا مبارك

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