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الحبس سنة مع وقف التنفيذ لهاتك عرض فتاة في الدرب الأحمر

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 12:55 م
محكمة
محكمة
مـروة هيـكل

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد احمد علي، بمعاقبة متهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة في اتهامه بهتك عرض فتاة بالدرب الاحمر، كما أمرت هيئة المحكمة بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاثة سنوات والزمته المصاريف الجنائية بالدعوي.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد علي وعضوية المستشارين محمد شعبان حبيب ومحمود محمد طلعت الديب وأمانة سر وائل عبد المقصود وإسلام عاشور.


وكشف امر إحالة المتهم الي محكمة الجنايات بأنه هتك عرض المجني عليها "أميرة.ط" والتي لم تبلغ الثمانية عشر من عمرها بغير قوة أو تهديد بأن استطالت يده الي مواطن عفتها كاشفًا عورتها علي النحو المبين بالتحقيقات.

واعترف المتهم بارتكاب الجريمة بتحقيقات النيابة العامة وصمم علي اعترافه بجلسة المحاكمة وأنها زوجته عرفيا، ومثل والد المجني عليها أمام هيئة المحكمة وشهد بأنه تم زواج المجني عليها بالمتهم بموجب عقد زواج عرفي وذلك لعدم بلوغها سن الزواج الرسمي واضاف بتصالحه مع المتهم ووالده والدفاع الحاضر مع المتهم والتمس براءته تأسيسا علي الدفع بانتقاء أركان جريمة هتك العرض لتوافر عنصر الرضا من قبل المجني عليها ولمثول والد المجني عليها واقراره بالتصالح والتنازل عن الدعوي الجنائية قبل المتهم لوجود رابطة الزوجية بينهما وقدم حافظة مستندات طويت في صورة ضوئية من عقد زواج عرفي وتذكرة دخول المجني عليها المستشفي لكونها حامل.

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هتك عرض فتاة محاكمه قضايا الفجر الدرب الأحمر

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