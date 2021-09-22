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الأمم المتحدة تخصص مساعدات عاجلة لدعم أفغانستان

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 12:57 م
بوابة الفجر
وكالات

خصصت منظمة الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، مساعدات عاجلة بقيمة 45 مليون دولار لدعم النظام الصحي في أفغانستان، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي الأسابيع الأخيرة، شهدت أفغانستان احتداما في المواجهات بين القوات الحكومية ومسلحي حركة "طالبان"، وقد تمكنت الحركة من السيطرة على عدد من عواصم الولايات.

                                               

وقد أفادت وسائل إعلامية، في وقت سابق، بأن حركة طالبان سيطرت على عاصمة ولاية فرح في غرب أفغانستان، ومدينة قندوز الرئيسية في شمال أفغانستان.

                       

 وكان مسلحو حركة "طالبان"، سيطروا في وقت سابق، على مدينة زرنج عاصمة الولاية، لتكون بذلك أول عاصمة تستولي عليها "طالبان" التي كثفت مؤخرا هجماتها في أنحاء البلاد.

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