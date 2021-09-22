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سعر اليورو اليوم الأربعاء 22-9-2021

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 12:26 م
بوابة الفجر
تباين سعر اليورو اليوم الأربعاء 22-9-2021، أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم بالبنوك المصرية، مسجلا فى البنك الأهلى المصري 18.32جنيه للشراء، و18.47 للبيع، وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى
18.38 جنيه للشراء.
 
18.50 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
18.32 جنيه للشراء.
 
18.47 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر
18.32 جنيه للشراء.
18.47 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
18.31 جنيه للشراء.
 
18.47 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة
18.34 جنيه للشراء.
 
18.50 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
18.34 جنيه للشراء.
 
18.50 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
18.38 جنيه للشراء.
 
18.50 جنيه للبيع.


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