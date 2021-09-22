ارتفاع عجز صافي الأصول الأجنبية لبنوك قطر بنسبة 36.45%





ارتفع عجز صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية العاملة في دولة قطر خلال شهر أغسطس 2021 بنسبة 36.45% على أساس سنوي، وفق مسح صادر عن مصرف قطر المركزي.





وسجلت البنوك التجارية القطرية عجزا بصافي أصولها الأجنبية في الشهر الماضي بقيمة 481.24 مليار ريال (132.81 مليار دولار)، مقابل 352.69 مليار ريال (97.34 مليار دولار) في أغسطس 2020.





وشهريا، انخفاض البيانات ارتفاع عجز صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية 0.28% عن مستواه في يوليو 2021 البالغ 482.60 مليار ريال.





يتكون صافي الأصول الأجنبية للبنوك من إجمالي المطلوبات المستحقة على البنوك بالعملة الأجنبية، مثل الودائع الأجنبية بأنواعها، وأدوات الدين الصادرة عنها، مخصوماً منها إجمالي الأصول التي تملكها تلك البنوك، مثل التسهيلات التي تقدمها للعملاء وأي أموال بالنقد الأجنبي تملكها.





وساهم في ارتفاع العجز سنويا، زيادة المطلوبات الأجنبية على البنوك التجارية في أغسطس 2021 بنسبة 24.77% إلى 707.75 مليار ريال، مقارنة بـ567.24 مليار ريال في الشهر المماثل من العام السابق.





وأظهرت البيانات أن الأصول الأجنبية للبنوك التجارية في قطر بلغت 226.51 مليار ريال، بنمو 5.57% عن قيمتها في أغسطس 2020 البالغة 214.55 مليار ريال.





يذكر أن أصول البنوك التجارية العاملة في قطر ارتفعت بنهاية شهر أغسطس 2021 بنسبة 11.28% إلى 1781.63 مليار ريال، مقابل 1601.06 مليار ريال بذات الشهر من 2020.



