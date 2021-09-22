نفط عُمان يرتفع 48 سنتاً للبرميل بالعقود الآجلة

أظهرت بيانات صادرة عن بورصة دبي للطاقة، اليوم الأربعاء، ارتفاع سعر نفط عمان تسليم شهر نوفمبر القادم، بواقع 48 سنتاً للبرميل.





وأشارت البيانات إلى أن سعر نفط عمان تسليم شهر نوفمبر، ارتفع إلى 73.47 دولار للبرميل، مقارنة بسعره أمس الثلاثاء، عند 72.99 دولار.





وبحسب البيانات، بلغ سعر النفط العُماني تسليم شهر ديسمبر المقبل 72.72 دولار للبرميل، بارتفاع 51 سنتًا للبرميل عن مستوياته السابقة، البالغة 72.21 دولار للبرميل.





وعالميًا ارتفع سعر خام نايمكس الأمريكي بالعقود الآجلة تسليم أكتوبر القادم، بنسبة 1.63 بالمائة، في الساعة 9:10 صباحاً بتوقيت جرينتش، ليصل إلى 71.64 دولار للبرميل، رابحًا 1.15 دولار للبرميل.





وارتفع سعر خام برنت تسليم نوفمبر بنسبة 1.41 بالمائة، ليصل إلى مستوى 75.41 دولار للبرميل، بمكاسب 1.05 دولار للبرميل عن مستوياته السابقة.



