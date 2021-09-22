مسلسلات خاتم الأنبياء وعمر بن الخطاب باكورة التعاون بين اتحاد الإذاعات الإسلامية والإذاعة المصرية



كما تناول اللقاء دعم الإنتاج المشترك بين الاذاعة المصرية واتحاد اذاعات الدول الإسلامية، على أن يكون باكورة هذا التعاون إنتاج الإذعة المصرية ثلاث مسلسلات إذاعية درامية لصالح اتحاد الإذاعات الإسلامية.



ومن جانبه، أكد الدكتور عمرو الليثي على ان الإذاعة المصرية من أعرق الإذاعات في العالم العربي ولها رسالة ودور مؤثر عبر التاريخ، ونتطلع إلى التعاون معاها في العديد من المجالات الإعلامية والإذاعية بما يخدم مصلحة الجانبين

قال محمد نوار، رئيس الإذاعة المصرية، إنه عقد اجتماعًا الإثنين، مع الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد إذاعات الدول الإسلامية، للاتفاق على تفاصيل المسلسلات الإذاعية الثلاثة التي سبق وأن اتفقا على إنتاجها بشكل مشترك، ضمن اتفاقية التعاون بين الطرفينوهما "خاتم الأنبياء" و"عمر بن الخطاب"، حيث تم الاتفاق على الخطوط العريضة للعملين، لكن ما تزال تتم دراسة المعالجات والسيناريوهات الخاصة بالعمَلين.كشف نوار أن المسلسلين سيشارك فيهما ويذكر ان نخبة من نجوم الفن في مصر، من بينهم: "سميحة أيوب ومحمود الحديني وحنان مطاوع وإياد نصار وسوسن بدر"، وأن المسلسلات التي سيتم إنتاجها تتناول موضوعات تاريخية وتراثية ودينية تحمل صبغة وسطية الإسلام واعتدال منهجه، وأنه دين يسر وتسامح يبتعد عن الغلو من خلال مجموعة من الحلقات المتصلة المنفصلة.ومن الجدير بالذكر ان الإذاعي محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية قد استقبل بمكتبه في الهيئة الوطنية للإعلام، الأسبوع الماضي، الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية، والوفد المرافق له، ويضم أحمد مرتضى مدير البرامج بالاتحاد، في حضور بسمة حبيب رئيسة العلاقات الدولية بالهيئة الوطنية للإعلام.بحث الجانبان، خلال اللقاء تعزيز التعاون والتواصل في كافة الأنشطة الإذاعية والإعلامية والبرامجية، وتساهم في فهم صحيح الدين.