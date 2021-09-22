Advertisements

مسلسلات خاتم الأنبياء وعمر بن الخطاب باكورة التعاون بين اتحاد الإذاعات الإسلامية والإذاعة المصرية

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 01:06 م
عمرو الليثي
عمرو الليثي
الفجر الفني


قال محمد نوار، رئيس الإذاعة المصرية، إنه عقد اجتماعًا الإثنين، مع الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد إذاعات الدول الإسلامية، للاتفاق على تفاصيل المسلسلات الإذاعية الثلاثة التي سبق وأن اتفقا على إنتاجها بشكل مشترك، ضمن اتفاقية التعاون بين الطرفين

وهما "خاتم الأنبياء" و"عمر بن الخطاب"، حيث تم الاتفاق على الخطوط العريضة للعملين، لكن ما تزال تتم دراسة المعالجات والسيناريوهات الخاصة بالعمَلين.

كشف نوار أن المسلسلين سيشارك فيهما ويذكر ان نخبة من نجوم الفن في مصر، من بينهم: "سميحة أيوب ومحمود الحديني وحنان مطاوع وإياد نصار وسوسن بدر"، وأن المسلسلات التي سيتم إنتاجها تتناول موضوعات تاريخية وتراثية ودينية تحمل صبغة وسطية الإسلام واعتدال منهجه، وأنه دين يسر وتسامح يبتعد عن الغلو من خلال مجموعة من الحلقات المتصلة المنفصلة.


ومن الجدير بالذكر ان الإذاعي محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية قد استقبل بمكتبه في الهيئة الوطنية للإعلام، الأسبوع الماضي، الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية، والوفد المرافق له، ويضم أحمد مرتضى مدير البرامج بالاتحاد، في حضور بسمة حبيب رئيسة العلاقات الدولية بالهيئة الوطنية للإعلام.

بحث الجانبان، خلال اللقاء تعزيز التعاون والتواصل في كافة الأنشطة الإذاعية والإعلامية والبرامجية، وتساهم في فهم صحيح الدين.

كما تناول اللقاء دعم الإنتاج المشترك بين الاذاعة المصرية واتحاد اذاعات الدول الإسلامية، على أن يكون باكورة هذا التعاون إنتاج الإذعة المصرية ثلاث مسلسلات إذاعية درامية لصالح اتحاد الإذاعات الإسلامية.

ومن جانبه، أكد الدكتور عمرو الليثي على ان الإذاعة المصرية من أعرق الإذاعات في العالم العربي ولها رسالة ودور مؤثر عبر التاريخ، ونتطلع إلى التعاون معاها في العديد من المجالات الإعلامية والإذاعية بما يخدم مصلحة الجانبين

الكلمات المفتاحية

عمرو الليثي سميحة أيوب رئيس الإذاعات الاسلامية

أخبار تهمك

بيان من الحكومة يحسم الجدل بشأن تأجيل العام الدراسي الجديد

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يقترب من ضم الأخطبوط

منذ حوالي 3 ساعات

رسالة قوية من رضا عبد العال لإدارة الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يوقع عقوبة مالية ضخمة على اللاعبين والجهاز الفني بعد خسارة السوبر

منذ حوالي 13 ساعة

شوبير يفتح النار على موسيماني لهذه الأسباب

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن السوبر بعد وفاة المشير طنطاوي

منذ يوم

عاجل.. الزمالك يتراجع عن قرار رحيل ثلاثي الفريق

منذ حوالي 18 ساعة

صفقة مدوية تقترب من بيراميدز

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل- بيراميدز يخطف الصفقة الكبرى من الزمالك

منذ يوم

بعد خطف عمر جابر والطيب.. الطلائع يخاطب بيراميدز من أجل التعاقد مع الثالث

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة حول رحيل بيرسي تاو عن الأهلي

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل.. بوادر أزمة نارية بين الأهلي ومدرب جنوب إفريقيا بسبب بيرسي تاو

منذ حوالي 21 ساعة

مدرب جنوب إفريقيا يستفز الأهلي بهذه الطريقة

منذ ربع ساعة

صفقة الزمالك المنتظرة يحرج الأهلي بعد الفوز بالسوبر

منذ حوالي 7 ساعات

قرار عاجل من المحكمة بشأن نائب الجن علاء حسانين بقضية الآثار الكبرى

منذ أقل من نصف ساعة

رد مثير.. موسيماني يكشف سر خسارة الأهلي السوبر المصري

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

الدورة العشرون للمهرجان العربي للاذاعة والتلفزيون تبوح بجوائزها في سهرة الاختتام

قيادات الإذاعة في الاجتماع الـ٢٤ للجنة الدائمة بتونس

باجماع ٥٧ دولة عربية واسلامية عمرو الليثي رئيسًا لاتحاد اذاعات الدول الاسلامية

وزير الاعلام السعودي يهنئ الدكتور عمرو الليثي برئاسة اتحاد اذاعات الدول الإسلامية

لتجديد الخطاب الديني.. حسين زين يلتقي المدير العام لاتحاد إذاعات الدول الإسلامية

حسين زين يلتقي المدير العام لاتحاد إذاعات الدول الإسلامية

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:05 م

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة حول رحيل بيرسي تاو عن الأهلي

قرار عاجل من المحكمة بشأن نائب الجن علاء حسانين بقضية الآثار الكبرى

12:49 م

شوبير يفتح النار على موسيماني لهذه الأسباب

12:30 م

الأهلي يقترب من ضم الأخطبوط

10:00 ص

عاجل.. بوادر أزمة نارية بين الأهلي ومدرب جنوب إفريقيا بسبب بيرسي تاو

03:59 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

Advertisements