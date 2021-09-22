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بشرى عن إلهام شاهين:"أجدع ست في مصر وبحبها جداً"

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 01:33 م
بشرى
بشرى
بسمة عادل
أعربت الفنانة بشرى عن سعادتها الكبيرة باختيار الفنانة إلهام شاهين الرئيس الشرفي لحفل أيام القاهرة للدراما العربية الذي أقيم يوم الأحد الماضي في دار الأوبرا.

وقالت بشرى في تصريحات صحفية لها أن الفنانة إلهام شاهين أجدع إمرأة في مصر، وهي تحبها جداً، وأنها تحرص دائماً على حضور المهرجانات، واكتشاف المواهب.


وفي سياق آخر انتهت الفنانة بشرى من تصوير فيلمها الجديد "معالي ماما" ومن المقرر عرضه قريباً في السينمات، والفيلم بطولة محمود الليثي، وشيماء سيف، وسامى مغاوري، وعلاء مرسي، ومحمد علي رزق، وحسام داغر، وشريف باهر، وإسماعيل شرف، ودعاء رجب، ونور إيهاب، وسولي، والطفل ياسين نجل الفنانة الراحلة غنوة شقيقة أنغام. 


الكلمات المفتاحية

بشرى ايام القاهرة للدراما إلهام شاهين

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