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نجم الوداد يقترب من بيراميدز

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 01:30 م
بيراميدز
بيراميدز
ريهام عبدالمحسن
ينتظر مسئولو بيراميدز وصول المغربي وليد الكرتي نجم الوداد البيضاوي إلى مصر خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأكد مصدر داخل بيراميدز أن المفاوضات مع الكرتي وإدارة الوداد قاربت على الانتهاء واقتربت من مراحلها الأخيرة.

نجم الوداد يقترب من بيراميدز
وسيحضر الكرتي إلى مصر خلال أيام وذلك وفقاً للاتفاق المبدئي بين الناديين من أجل توقيع الكشف الطبي وإتمام إجراءات الصفقة.

وتعاقد بيراميدز مؤخرا مع التونسي فخر الدين بن يوسف نجم الإسماعيلي في صفقة انتقال حر بالإضافة إلى عبد الله مجدي نجم خط وسط مصر المقاصة.

وأصبح بيراميدز يضم في قائمته الغاني جون أنطوي والبوركيني إيريك تراوري والتونسي فخر الدين بن يوسف كما تم وضع الثنائي الإيفواري ويلفريد كانون والبيروفي كريستيان بينافينتي في قائمة الانتظار.

الكلمات المفتاحية

وليد الكرتي بيراميدز الوداد

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