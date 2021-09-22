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حبس تاجر هيروين لحيازته على 96 تذكرة في التبين

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 01:30 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
داليا عادل
قررت نيابة 15 مايو والتبين حبس متهم بترويج كمية من الهيروين على المتعاطين بدائرة القسم بمنطقة التبين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت بسرعه تحريات المباحث حول الواقعة وطالبت بالتحفظ على المضبوطات وإرسالها للمعمل الكيميائي لفحصها.

حبس متهم
 تعود التفاصيل عندما ألقت مباحث قسم شرطة التبين، برئاسة المقدم محمد ملش، القبض على عاطل قبل ترويج كمية من الهيروين على المتعاطين بدائرة القسم.

وكشفت التحريات قيام المدعو "إسلام إبراهيم سامي"، 30 سنة، عاطل، بالاتجار في المواد المخدرة متخذا من دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.
 
الاتجار في المواد المخدرة
وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهم وبتفتيشه عثر بحوزته على 96 تذكرة هيروين، وتم اقتياد المتهم لديوان القسم.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.

الكلمات المفتاحية

حبس تاجر هيروين تذكرة هيروين التبين

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