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ضبط ومصادرة 126 توكتوك وتروسيكل مخالف بالفيوم

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 01:33 م
مصادرة تكاتك
مصادرة تكاتك
الفيوم: ريهام على
شنت الأجهزة التنفيذية بمراكز محافظة الفيوم المختلفة، بالتنسيق مع إدارة مرور الفيوم، حملات مكبرة أسفرت عن ضبط ومصادرة عدد 118 "توكتوك"، وعدد 8 "تروسيكل" لمخالفتها قرار المحافظ وتعريض حياة المواطنين للخطر.

قرارات محافظ الفيوم 
جاء ذلك تنفيذًا لقرار الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بمنع سير مركبات التوكتوك والتروسيكل (المستخدم في نقل الأفراد) على الطرق السريعة، والسياحية، وعدد من الشوارع الرئيسية بمدينة الفيوم، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المركبات المخالفة، حفاظًا على سلامة المواطنين، حيث يشمل القرار طريق الفيوم - القاهرة (من ميدان عبد المنعم رياض حتى بوابة الرسوم)، والطريق السياحي على بحيرة قارون (من كمين بركات حتى مدخل وادي الريان)، وكذلك الشوارع الرئيسية بمدينة الفيوم (شارع جمال عبد الناصر - شارع أحمد شوقي – شارع سعد زغلول - شارع بطل السلام – شارع عباس العقاد – شارع الحرية - شارع الجمهورية - شارع السنترال – وشارع النبوي المهندس).
ضبط ومصادرة 126 توكتوك وتروسيكل مخالف بالفيوم
ضبط ومصادرة 126 توكتوك وتروسيكل مخالف بالفيوم
ضبط ومصادرة 126 توكتوك وتروسيكل مخالف بالفيوم
ضبط ومصادرة 126 توكتوك وتروسيكل مخالف بالفيوم
ضبط ومصادرة 126 توكتوك وتروسيكل مخالف بالفيوم
ضبط ومصادرة 126 توكتوك وتروسيكل مخالف بالفيوم

الكلمات المفتاحية

مصادرة توكتوك تروسيكل الفيوم

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