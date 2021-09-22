البرهان: سنبذل كل الجهود للحفاظ على وحدة السودان

أكد رئيس المجلس السيادي الانتقالي عبدالفتاح البرهان، إن المجلس سيبذل كل الجهود للحفاظ على وحدة السودان.

وقال البرهان، اليوم الأربعاء، في تصريحات صحفية: "نؤيد إقامة دولة ديمقراطية مدنية عن طريق الانتخابات وسنساعد في تأسيسها".

وأضاف البرهان: "لن تتمكن أي جهة من إبعاد القوات المسلحة عن المشهد".

وقد أعلن الإعلام الرسمي السوداني، اليوم الثلاثاء، عن "محاولة انقلابية فاشلة"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.

وأكدت مصادر رسمية سودانية، أن ضباط في الجيش حاولوا السيطرة على مقر الإذاعة وفشلوا.

وأشارت المصادر الرسمية السودانية، إلى أن ضباط في سلاح المدرعات متورطون في محاولة الانقلاب الفاشلة.

وأوضحت المصادر الرسمية السودانية، أن الحركة طبيعية في شوارع العاصمة الخرطوم.