تعرف على آخر كلمات المخرج الراحل سامح رمضان

صديقه يوم 5 سبتمبر بكلمات مؤثرة.



وكتب سامح في النعي:" ربنا يرحمك ويغفرلك يا صحبي مش مصدق اني مش هشوفك تاني..ربنا يرحمك ويرحم زوجتك واولادك ...ادعوا له بالرحمة والمغفره...سيرتك الطيبه قاعدة لك ويارب الناس تفهم وتتعلم منك يا أحمد إن حسن الخلق والسيرة الطيبة هي اللي باقيه".







ومن جانب أخر أصيب سامح منذ فترة بمرض السرطان، ورغم مرضه إلا أنه كان مستمرا في اجتهاده بعمله، وشعر اليوم عقب انتهائه من عمله، بأزمة صحية مفاجئة، ليذهب على الفور لمعهد ناصر ليرحل عن عالمنا بعد دخوله المعهد بلحظات قليلة.

رحل عن عالمنا في فجر اليوم المخرج سامح رمضان مخرج برنامج "الحياة اليوم"، وكانت آخر كلمات الراحل عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، نعي