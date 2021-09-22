Advertisements

تعرف على آخر كلمات المخرج الراحل سامح رمضان

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 01:53 م
صورة المخرج الراحل سامح رمضان
صورة المخرج الراحل سامح رمضان
أروي حمدي
رحل عن عالمنا في فجر اليوم المخرج سامح رمضان مخرج برنامج "الحياة اليوم"، وكانت آخر كلمات الراحل عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، نعي صديقه يوم 5 سبتمبر بكلمات مؤثرة.

وكتب سامح في النعي:" ربنا يرحمك ويغفرلك يا صحبي مش مصدق اني مش هشوفك تاني..ربنا يرحمك ويرحم زوجتك واولادك ...ادعوا له بالرحمة والمغفره...سيرتك الطيبه قاعدة لك ويارب الناس تفهم وتتعلم منك يا أحمد إن حسن الخلق والسيرة الطيبة هي اللي باقيه".



ومن جانب أخر أصيب سامح منذ فترة بمرض السرطان، ورغم مرضه إلا أنه كان مستمرا في اجتهاده بعمله، وشعر اليوم عقب انتهائه من عمله، بأزمة صحية مفاجئة، ليذهب على الفور لمعهد ناصر ليرحل عن عالمنا بعد دخوله المعهد بلحظات قليلة.

الكلمات المفتاحية

قناة الحياة سامح رمضان

أخبار تهمك

عاشرها معاشرة الأزواج.. تفاصيل اغتصاب طالبة علي يد صاحب معرض سيارات في الدقهلية

منذ ساعة و 20 دقيقة

قرار عاجل من المحكمة بشأن نائب الجن علاء حسانين بقضية الآثار الكبرى

منذ أقل من ساعتين

تطورات مثيرة في الصفقة التبادلية بين بيراميدز وطلائع الجيش

منذ ساعة الا ربع

"الحقونا بنتي ماتت من الخضة".. رعب في كرداسة والأمن يكشف المستور

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. مفاجآت في قائمة برشلونة لمواجهة قادش في الليجا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة حول رحيل بيرسي تاو عن الأهلي

منذ ساعتين و 36 دقيقة

شوبير يفتح النار على موسيماني لهذه الأسباب

منذ ساعتين و 10 دقيقة

صفقة مدوية تقترب من بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

رد مثير.. موسيماني يكشف سر خسارة الأهلي السوبر المصري

منذ حوالي 16 ساعة

رسالة قوية من رضا عبد العال لإدارة الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يقترب من ضم الأخطبوط

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل- بيراميدز يخطف الصفقة الكبرى من الزمالك

منذ يوم

مدرب جنوب إفريقيا يستفز الأهلي بهذه الطريقة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. بوادر أزمة نارية بين الأهلي ومدرب جنوب إفريقيا بسبب بيرسي تاو

منذ حوالي 23 ساعة

والدة كريستيانو رونالدو: أتمنى عودته لفريقه السابق قبل وفاتي

منذ 40 دقيقة

عاجل.. الزمالك يتراجع عن قرار رحيل ثلاثي الفريق

منذ حوالي 19 ساعة

موضوعات متعلقة

طارق لطفي: "وداعًا عم سلامة الطفشان"

من داخل الحرم المكي.. سعد الصغير يوجه رسالة للراحل شعبان عبد الرحيم

أبرزهم هنيدي والسقا وكرارة.. نجوم الفن والإعلام ينعون الفنان الراحل حسن حسني بكلمات مؤثرة

روجينا تنشر آخر لقاء بينها وبين الراحل حسن حسني (صورة)

كاملة أبو ذكري تنعى الفنان الراحل محمود مسعود (صورة)

الطفل آدم وهدان بعد وفاة رجاء الجداوي: "هتوحشيني أوي يا ماما زوزو"

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:05 م

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة حول رحيل بيرسي تاو عن الأهلي

قرار عاجل من المحكمة بشأن نائب الجن علاء حسانين بقضية الآثار الكبرى

12:49 م

مدرب جنوب إفريقيا يستفز الأهلي بهذه الطريقة

12:59 م

تطورات مثيرة في الصفقة التبادلية بين بيراميدز وطلائع الجيش

01:57 م

شوبير يفتح النار على موسيماني لهذه الأسباب

12:30 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

Advertisements