بكلمات مليئة.. بالحب أحمد التهامي يهنئ ابنته بمناسبة عيد ميلادها

حرص الفنان أحمد التهامي على تهنئة ابنته بمناسبة عيد ميلادها، وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشر أحمد التهامي صورة له برفقة ابنته، وعلق عليها قائلاً:" النهاردة أغلى وأجمل حاجة في حياتي كبرت سنة وقلبك كمان بيكبر معاكي يا أحن وأرق إنسانة في الدنيا دي كلها، بحبك يا خديجة، وربنا يحفظك".



وأضاف قائلاً:" وربنا يقدرني ويعني وزي ما ربنا رزقني حسن اختيار اسمك "خديجة "، إن شاء الله يرزقني حسن تربيتك ربنا يبارك فيكي ويبارك في ولدكم جميعاً".



يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد التهامي فيلم" زنزانة7"، بطولة أحمد زاهر، منة فضالي، عبير صبري، نضال الشافعي، مدحت تيخا، وكوكبة مميزة من النجوم، ومن إخراج إبرام نشأت.