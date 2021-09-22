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البرلمان العربي يدين محاولة الإنقلاب الفاشلة في السودان ويؤكد دعمه لاستقرار وأمن البلاد

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 01:55 م
بوابة الفجر
هالة الشحات
أدان البرلمان العربي، اليوم الأربعاء، المحاولة الانقلابية الفاشلة في جمهورية السودان، مشددا على دعمه الكامل للسودان وأمنه وسيادته، ورفضه التام لأية محاولات تهدف إلى بث الفتنة والفوضى وعدم الاستقرار في السودان.

وأكد البرلمان العربي، على أهمية الدعم العربي ودعم المجتمع الدولي للمرحلة الانتقالية في السودان، والوقوف إلى جانب تطلعات الشعب السوداني في تحقيق الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار، وكذلك دعم الحكومة السودانية في كافة الخطوات التي تتخذها لتحقيق الاستقرار الأمني، الاقتصادي والسياسي في هذه المرحلة الهامة من الهامة من تاريخ البلاد.

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