البرلمان العربي يدين محاولة الإنقلاب الفاشلة في السودان ويؤكد دعمه لاستقرار وأمن البلاد

أدان البرلمان العربي، اليوم الأربعاء، المحاولة الانقلابية الفاشلة في جمهورية السودان، مشددا على دعمه الكامل للسودان وأمنه وسيادته، ورفضه التام لأية محاولات تهدف إلى بث الفتنة والفوضى وعدم الاستقرار في السودان.



