أحد أبناء عمومة المشير طنطاوي: كان بارا بأهله ويحظى بحب الجميع (فيديو)

قال محمود الشلي، أحد أبناء عمومة المشير طنطاوي بالنوبة، إن المشير حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، كان يحظى بقبول غريب وهبه الله له، وكنت تشعر براحة غريبة عند النظر لوجه.





وأضاف "الشلي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر 2"، اليوم الأربعاء، أن المشير طنطاوي، كان بارًا بأهله ويحرص على تقديم خدمات عديدة لأبناء قريته، وكان آيه في الأخلاق والأدب ويحظى باحترام وحب الجميع.



