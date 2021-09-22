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التحالف العربي يدمر طائرتين مسيرتين مخختين أطلقها الميليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 01:55 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات

أعلن التحالف العربي، اليوم الأربعاء، أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرتين مسيرتين مخختين أطلقها الميليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وشدد التحالف على أنه ستيخذ "الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية".

 

 كما اتهم التحالف الحوثيين بشن "هجمات عدائية ضد المدنيين الأبرياء في مأرب"، مشيرا إلى أنها "تتنافى مع القيم الإنسانية ومبادئ القانون الدولي الإنساني".

 

وتقود السعودية، منذ مارس 2015 التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين المدعومين من إيران والذين يسيطرون على العاصمة صنعاء منذ العام 2014.

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