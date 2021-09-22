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مستشار عسكري: المشير طنطاوي جنب مصر الدخول في نفق مظلم (فيديو)

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 01:58 م
بوابة الفجر
رقية جمال
قال اللواء محمد الشهاوي، مستشار كلية القادة والاركان، إن المشير حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، كان بطلا من أبطال القوات المسلحة ورمز للعسكرية المصرية وفارس في العسكرية؛ لكونه جابه جميع الحروب المصرية.

وأضاف "الشهاوي"، خلال حواره مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر 2"، اليوم الأربعاء، أن المشير طنطاوي، كان قائد كتيبة 16 الشهيرة في معركة المزرعة الصينية واستطاع أن يقضي على الكثير ويدمر أفراد ومعدات وأسلحة العدو الإسرائيلي وتمسك بالأرض؛ لكون عقيد الجندي المصري النصر أو الشهادة.

وتابع مستشار كلية القادة والأركان، أنه عندما تنحى الرئيس مبارك عام 2011، وكان المشير طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة واجه حروب غير نمطية المتمثلة في العنف والإرهاب والجريمة المنظمة والاستقطابات السيكولوجية، وكان هناك استفزاز من جماعة الإخوان الإرهابية، وكان يدرك حجم العلاقة بين الإخوان والإدارة الأمريكية ورفض أن تقوم وزيرة الخارجية الأمريكية بالتدخل في الشئون الداخلية، وقاد سفينة الوطن لبر الأمان، وكان يوجه بعدم إطلاق أي رصاصة تجاه أي مواطن، وهذا جنب مصر الدخول في نفق مظلم كانت تريده جماعة الإخوان.

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