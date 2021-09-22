مستشار عسكري: المشير طنطاوي جنب مصر الدخول في نفق مظلم (فيديو)

قال اللواء محمد الشهاوي، مستشار كلية القادة والاركان، إن المشير حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، كان بطلا من أبطال القوات المسلحة ورمز للعسكرية المصرية وفارس في العسكرية؛ لكونه جابه جميع الحروب المصرية.





وأضاف "الشهاوي"، خلال حواره مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر 2"، اليوم الأربعاء، أن المشير طنطاوي، كان قائد كتيبة 16 الشهيرة في معركة المزرعة الصينية واستطاع أن يقضي على الكثير ويدمر أفراد ومعدات وأسلحة العدو الإسرائيلي وتمسك بالأرض؛ لكون عقيد الجندي المصري النصر أو الشهادة.



