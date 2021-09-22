Advertisements

تطورات مثيرة في الصفقة التبادلية بين بيراميدز وطلائع الجيش

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 01:57 م
بيراميدز
بيراميدز
شهدت الساعات الماضية تطورات مثيرة في ملف مفاوضات بيراميدز وطلائع الجيش حول صفقة تبادلية قد تكتمل خلال الأيام القليلة المقبلة.

لاعب بيراميدز يرغب في الخروج من صفوف الفريق
وكان بيراميدز قد اعار لاعب الصاعد حديثاً بشكل رسمي لصفوف الطلائع، بينما استرد مهاجمه ناصر منسي من صفوف الطلائع بعد نهاية إعارته.

وتقدم طلائع الجيش تقدم بطلب رسمي للتعاقد مع ناصر منسي أو تجديد إعارته، ولكن رفض مسؤولو بيراميدز تمسكوا ببقاء اللاعب ضمن صفوف الفريق، قبل أن يفاجئ اللاعب إدارة بيراميدز بمماطلته في تجديد عقده الذي ينتهي في صيف 2022.
وجاءت محاولات منسي للرحيل مجانا عن بيراميدز لتدفع النادي للاستفادة منه في صفقة تبادلية لضم مهند لاشين لاعب خط الوسط الذي اقترب بقوة من الرحيل لفريقه السابق بيراميدز بعد توصل إدارة الناديين لاتفاق.

وتشهد الساعات القادمة حسم مصير الصفقة التبادلية الخاصة باللاعب مهند لاشين سواء بانضمام ناصر منسي حال رفضه التجديد لبيراميدز أو الاكتفاء برحيل كريم الطيب.

يذكر أن طلائع الجيش توج بالسوبر المصري لموسم 2019/2020 بعد الفوز على الأهلي بركلات الترجيح.
محمد نادر

الكلمات المفتاحية

ناضر منسي طلائع الجيش بيراميدز

أخبار تهمك

عاجل.. الزمالك يتراجع عن قرار رحيل ثلاثي الفريق

منذ حوالي 19 ساعة

والدة كريستيانو رونالدو: أتمنى عودته لفريقه السابق قبل وفاتي

منذ 42 دقيقة

عاشرها معاشرة الأزواج.. تفاصيل اغتصاب طالبة علي يد صاحب معرض سيارات في الدقهلية

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل- بيراميدز يخطف الصفقة الكبرى من الزمالك

منذ يوم

عاجل.. بوادر أزمة نارية بين الأهلي ومدرب جنوب إفريقيا بسبب بيرسي تاو

منذ حوالي 23 ساعة

"الحقونا بنتي ماتت من الخضة".. رعب في كرداسة والأمن يكشف المستور

منذ ساعة و 24 دقيقة

رد مثير.. موسيماني يكشف سر خسارة الأهلي السوبر المصري

منذ حوالي 16 ساعة

قرار عاجل من المحكمة بشأن نائب الجن علاء حسانين بقضية الآثار الكبرى

منذ أقل من ساعتين

صفقة مدوية تقترب من بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

تطورات مثيرة في الصفقة التبادلية بين بيراميدز وطلائع الجيش

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة حول رحيل بيرسي تاو عن الأهلي

منذ ساعتين و 38 دقيقة

مدرب جنوب إفريقيا يستفز الأهلي بهذه الطريقة

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يقترب من ضم الأخطبوط

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مفاجآت في قائمة برشلونة لمواجهة قادش في الليجا

منذ أقل من ساعتين

رسالة قوية من رضا عبد العال لإدارة الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

شوبير يفتح النار على موسيماني لهذه الأسباب

منذ ساعتين و 12 دقيقة

موضوعات متعلقة

رسميا.. طلائع الجيش يتعاقد مع مهند لاشين وناصر منسي من بيراميدز

طلائع الجيش ينهي الميركاتو الصيفي بـ10 صفقات بدعم ثلاثي القمة

نجم جديد داخل الأهلي يقرر الرحيل

تشكيل طلائع الجيش لمواجهة بيراميدز بالدوري المصري

الكشف عن تفاصيل صفقة الزمالك المرتقبة

هل يُضحي الزمالك بثنائي الفريق من أجل ضم بديل ساسي؟

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:05 م

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة حول رحيل بيرسي تاو عن الأهلي

قرار عاجل من المحكمة بشأن نائب الجن علاء حسانين بقضية الآثار الكبرى

12:49 م

مدرب جنوب إفريقيا يستفز الأهلي بهذه الطريقة

12:59 م

تطورات مثيرة في الصفقة التبادلية بين بيراميدز وطلائع الجيش

01:57 م

شوبير يفتح النار على موسيماني لهذه الأسباب

12:30 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

Advertisements