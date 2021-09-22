تطورات مثيرة في الصفقة التبادلية بين بيراميدز وطلائع الجيش

شهدت الساعات الماضية تطورات مثيرة في ملف مفاوضات بيراميدز وطلائع الجيش حول صفقة تبادلية قد تكتمل خلال الأيام القليلة المقبلة.





لاعب بيراميدز يرغب في الخروج من صفوف الفريق

وكان بيراميدز قد اعار لاعب الصاعد حديثاً بشكل رسمي لصفوف الطلائع، بينما استرد مهاجمه ناصر منسي من صفوف الطلائع بعد نهاية إعارته.





وتقدم طلائع الجيش تقدم بطلب رسمي للتعاقد مع ناصر منسي أو تجديد إعارته، ولكن رفض مسؤولو بيراميدز تمسكوا ببقاء اللاعب ضمن صفوف الفريق، قبل أن يفاجئ اللاعب إدارة بيراميدز بمماطلته في تجديد عقده الذي ينتهي في صيف 2022.

وجاءت محاولات منسي للرحيل مجانا عن بيراميدز لتدفع النادي للاستفادة منه في صفقة تبادلية لضم مهند لاشين لاعب خط الوسط الذي اقترب بقوة من الرحيل لفريقه السابق بيراميدز بعد توصل إدارة الناديين لاتفاق.





وتشهد الساعات القادمة حسم مصير الصفقة التبادلية الخاصة باللاعب مهند لاشين سواء بانضمام ناصر منسي حال رفضه التجديد لبيراميدز أو الاكتفاء برحيل كريم الطيب.





يذكر أن طلائع الجيش توج بالسوبر المصري لموسم 2019/2020 بعد الفوز على الأهلي بركلات الترجيح.

محمد نادر



