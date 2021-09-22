بعد غياب سنوات.. ميمي جمال تشارك في حكاية "مش مبسوطة"

ومن المقرر عرضها قريباً على الشاشات.



حكاية "مش مبسوطة" بطولة بشرى، أحمد سعيد عبد الغني، داليا مصطفى، وكوكبة مميزة من النجوم، ومن إخراج شيري عادل



يذكر أن آخر أعمال الفنانة ميمي جمال فيلم "لف ودوران" بطولة أحمد حلمي، دنيا سمير غانم، جميلة عوض، إنعام سالوسة، وآخرون إخراج خالد مرعي.

عادت الفنانة ميمي جمال إلى التمثيل مرة أخرى بعد غياب سنوات عن الفن، حيث تعاقدت على المشاركة في حكاية "مش مبسوطة" المقرر عرضها ضمن أحداث مسلسل "زي القمر"،