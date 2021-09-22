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استجابة لـ"الفجر".. إخماد حريق بين أكوام القمامة بحي الضواحي ببورسعيد

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 02:02 م
حريق
حريق
شيماء الريس
تمكن رجال الإطفاء بإدارة الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن بورسعيد، صباح اليوم الأربعاء، من السيطرة على حريق داخل منطقة الحرية فى نطاق حي الضواحي وتحديدا بين أكوام القمامة ومخلفات المباني، بجوار منطقة الكليات.

حريق بحي الضواحي 
 حيث ورد بلاغ للواء حسنى عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بورسعيد، يفيد باندلاع النيران، حريق داخل منطقة الحرية فى نطاق حي الضواحي وتحديدا بين أكوام القمامة ومخلفات المباني، بجوار منطقة الكليات.

الحماية المدنية
وعلى الفور توجه رجال الحماية المدنية برئاسة المقدم هانى المهدي، رئيس قسم الإطفاء وتمكنوا من السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى الوحدات المجاورة وذلك بواسطة سيارة إطفاء.


وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة للوقوف على ملابسات الحادث.
استجابة لـ"الفجر".. إخماد حريق بين أكوام القمامة بحي الضواحي ببورسعيد
استجابة لـ"الفجر".. إخماد حريق بين أكوام القمامة بحي الضواحي ببورسعيد
استجابة لـ"الفجر".. إخماد حريق بين أكوام القمامة بحي الضواحي ببورسعيد
استجابة لـ"الفجر".. إخماد حريق بين أكوام القمامة بحي الضواحي ببورسعيد
استجابة لـ"الفجر".. إخماد حريق بين أكوام القمامة بحي الضواحي ببورسعيد
استجابة لـ"الفجر".. إخماد حريق بين أكوام القمامة بحي الضواحي ببورسعيد

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