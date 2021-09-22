التأمين الشامل: المنتفع المصري يحصل على خدمة طبية متكاملة (فيديو)

الدكتور أحمد عاطف المنسق العام لمشروع التأمين الصحي الشامل، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتح بالأمس 14 وحدة ومركز بسيناء ومستشفى سانت كاترين، مؤكدًا أن اهتمام القيادة السياسية بشبه جزيرة سيناء لكون تنميتها جزء أساسي من الأمن القومي لمصر.





وأضاف "عاطف"، خلال حواره مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر 2"، اليوم الأربعاء، أنه تم افتتاح بعض المراكز الصحية بمحافظة السويس استكمالًا للمرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل التي تنتهي بنهاية العام الجاري.



