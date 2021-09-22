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التأمين الشامل: المنتفع المصري يحصل على خدمة طبية متكاملة (فيديو)
الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 02:06 م
رقية جمال
الدكتور أحمد عاطف المنسق العام لمشروع التأمين الصحي الشامل، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتح بالأمس 14 وحدة ومركز بسيناء ومستشفى سانت كاترين، مؤكدًا أن اهتمام القيادة السياسية بشبه جزيرة سيناء لكون تنميتها جزء أساسي من الأمن القومي لمصر.
وأضاف "عاطف"، خلال حواره مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر 2"، اليوم الأربعاء، أنه تم افتتاح بعض المراكز الصحية بمحافظة السويس استكمالًا للمرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل التي تنتهي بنهاية العام الجاري.
وتابع المنسق العام لمشروع التأمين الصحي الشامل، أن التغطية الصحية الشاملة تعني أن المنتفع المصري يحصل على خدمة طبية متكاملة ابتداءً من الوحدة الصحية وانتهاءً بالمستشفى المتخصصة حال حاجته إليها، موضحًا أن المواطن يتوجه لوحدة الرعاية الصحية الأولية التابعة له، وحال حاجته لخدمة متخصصة يتم توجيه عن طريق طبيب الأسرة للمستشفى من خلال نظام إلكتروني متكامل يربط بين كافة الوحدات والمنشآت الصحية.