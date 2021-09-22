Advertisements

التأمين الشامل: المنتفع المصري يحصل على خدمة طبية متكاملة (فيديو)

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 02:06 م
بوابة الفجر
رقية جمال
الدكتور أحمد عاطف المنسق العام لمشروع التأمين الصحي الشامل، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتح بالأمس 14 وحدة ومركز بسيناء ومستشفى سانت كاترين، مؤكدًا أن اهتمام القيادة السياسية بشبه جزيرة سيناء لكون تنميتها جزء أساسي من الأمن القومي لمصر.

وأضاف "عاطف"، خلال حواره مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر 2"، اليوم الأربعاء، أنه تم افتتاح بعض المراكز الصحية بمحافظة السويس استكمالًا للمرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل التي تنتهي بنهاية العام الجاري.

وتابع المنسق العام لمشروع التأمين الصحي الشامل، أن التغطية الصحية الشاملة تعني أن المنتفع المصري يحصل على خدمة طبية متكاملة ابتداءً من الوحدة الصحية وانتهاءً بالمستشفى المتخصصة حال حاجته إليها، موضحًا أن المواطن يتوجه لوحدة الرعاية الصحية الأولية التابعة له، وحال حاجته لخدمة متخصصة يتم توجيه عن طريق طبيب الأسرة للمستشفى من خلال نظام إلكتروني متكامل يربط بين كافة الوحدات والمنشآت الصحية.

أخبار تهمك

رد مثير.. موسيماني يكشف سر خسارة الأهلي السوبر المصري

منذ حوالي 16 ساعة

والدة كريستيانو رونالدو: أتمنى عودته لفريقه السابق قبل وفاتي

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. بوادر أزمة نارية بين الأهلي ومدرب جنوب إفريقيا بسبب بيرسي تاو

منذ حوالي 23 ساعة

عاشرها معاشرة الأزواج.. تفاصيل اغتصاب طالبة علي يد صاحب معرض سيارات في الدقهلية

منذ ساعة و 26 دقيقة

قرار عاجل من المحكمة بشأن نائب الجن علاء حسانين بقضية الآثار الكبرى

منذ أقل من ساعتين

"الحقونا بنتي ماتت من الخضة".. رعب في كرداسة والأمن يكشف المستور

منذ ساعة و 28 دقيقة

تطورات مثيرة في الصفقة التبادلية بين بيراميدز وطلائع الجيش

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الزمالك يتراجع عن قرار رحيل ثلاثي الفريق

منذ حوالي 19 ساعة

مدرب جنوب إفريقيا يستفز الأهلي بهذه الطريقة

منذ أقل من ساعتين

شوبير يفتح النار على موسيماني لهذه الأسباب

منذ ساعتين و 15 دقيقة

رسالة قوية من رضا عبد العال لإدارة الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

صفقة مدوية تقترب من بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل- بيراميدز يخطف الصفقة الكبرى من الزمالك

منذ يوم

عاجل.. مفاجآت في قائمة برشلونة لمواجهة قادش في الليجا

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يقترب من ضم الأخطبوط

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة حول رحيل بيرسي تاو عن الأهلي

منذ ساعتين و 41 دقيقة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:05 م

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة حول رحيل بيرسي تاو عن الأهلي

قرار عاجل من المحكمة بشأن نائب الجن علاء حسانين بقضية الآثار الكبرى

12:49 م

مدرب جنوب إفريقيا يستفز الأهلي بهذه الطريقة

12:59 م

تطورات مثيرة في الصفقة التبادلية بين بيراميدز وطلائع الجيش

01:57 م

شوبير يفتح النار على موسيماني لهذه الأسباب

12:30 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

Advertisements