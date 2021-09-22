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صحة أسوان تغلق 30 منشأة وتحرر 300 محضر مخالفة

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 02:07 م
جانب من الحملات
جانب من الحملات
فتح الله رضوان
قامت مديرية الصحة بتنظيم حملات رقابية بإشراف من الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان والذى أشار إلى أنه تنفيذ سلسلة من الحملات المكثفة على مدار الفترة الماضية شملت 350 منشأة لبيع وتخزين وتداول المنتجات الغذائية حيث تم إغلاق عدد 19 منشأة بسبب عدم وجود تراخيص، وعدد 11 منشأة أخرى تمثل خطرا داهما على الصحة العامة، بالإضافة لتحرير عدد 300 محضر للمخالفين.

ضبط سلع فاسدة 
 كما أسفرت الحملات عن ضبط كميات من السلع الغذائية الفاسدة والمغشوشة من خلال قسم الأغذية بالمديرية، لافتًا إلى أنه تم إعدام 9 طن و621 كجم من مواد غذائية مختلفة غير صالحة للاستهلاك الآدمي منها لحوم ومنتجاتها ودواجن مجمدة ومعلبات وبهارات ومخبوزات، بجانب إعدام 8 آلاف و13 لتر من مواد غذائية أخرى شملت زيوت ومياه غازية وعصائر وخل، بالإضافة إلى ضبط كميات غذائية أخرى بسبب التغير في الخواص، أو عدم مطابقتها للمواصفات القياسية حيث تم التحفظ على تلك الكميات لحين ورود نتيجة الفحص والكشف اللازم عليها بالمعامل المتخصصة.

نتائج الحملات 
 وأضاف إيهاب حنفي أن الحملات نجحت أيضًا في ضبط مواد غذائية أخرى غير مطابقة للمواصفات منها 750 كجم، و56 طن سكر، و1170 لتر خل، و3 أطنان و356 كجم من الجبن و2 طن مخلل بسبب التغير في الخواص، علاوة على ضبط 6 أطنان و900 كجم حلاوة طحينية بسبب تغير في الخواص، مشيرًا إلى أنه تم أيضًا ضبط كميات لمواد غذائية غير مطابقة للمواصفات تضم 3 طن و865 كجم ملح، بجانب 240 كرتونة أندومي، و10 آلاف قطعة حلويات لوليتا.
صحة أسوان تغلق 30 منشأة وتحرر 300 محضر مخالفة
صحة أسوان تغلق 30 منشأة وتحرر 300 محضر مخالفة
صحة أسوان تغلق 30 منشأة وتحرر 300 محضر مخالفة
صحة أسوان تغلق 30 منشأة وتحرر 300 محضر مخالفة
صحة أسوان تغلق 30 منشأة وتحرر 300 محضر مخالفة
صحة أسوان تغلق 30 منشأة وتحرر 300 محضر مخالفة
صحة أسوان تغلق 30 منشأة وتحرر 300 محضر مخالفة
صحة أسوان تغلق 30 منشأة وتحرر 300 محضر مخالفة

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صحة اسوان اسوان أغذية فاسدة 300 محضر مخالفة

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