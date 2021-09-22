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محافظ بورسعيد يبحث استعدادات استقبال العام الدراسي الجديد

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 02:09 م
اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد
اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد
شيماء الريس
عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، اجتماعًا موسعا، لبحث الاستعداد المبكر لاستقبال العام الدراسي الجديد، والذى ينطلق فى ٩ من أكتوبر القادم، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة، والدكتور نبوي باهى وكيل وزارة التربية والتعليم، ورؤساء الأحياء، وعدد من قيادات التعليم ببورسعيد.

استقبال العام الدراسي الجديد
وناقش محافظ بورسعيد، خلال الاجتماع، الإجراءات التي قامت بها مديرية التربية والتعليم لاستقبال الطلاب والمعلمين فى بداية العام الدراسي 2021/2022.

ووجه "المحافظ " بالتنسيق بين مديرية التعليم ورؤساء الأحياء وتشكيل لجان للمرور على جميع المدارس للتأكد من جاهزيتها وتوفير كل الإمكانيات بها من أجل توفير سبل الراحة لجميع أبنائنا الطلاب والقائمين على منظومة التعليم.

محافظ بورسعيد
وشدد على أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمدارس حرصا على سلامة الطلاب، وتوفير مناخ ملائم للطلاب وظهور المدارس بأبهى صورة خلال سير العملية التعليمية، مؤكدا أن بورسعيد تشهد طفرة فى قطاع التعليم بشكل غير مسبوق، وأن المحافظة تقدم كافة الدعم للارتقاء بمستوى التعليم تماشيا مع كافة القطاعات.
محافظ بورسعيد يبحث استعدادات استقبال العام الدراسي الجديد
محافظ بورسعيد يبحث استعدادات استقبال العام الدراسي الجديد
محافظ بورسعيد يبحث استعدادات استقبال العام الدراسي الجديد
محافظ بورسعيد يبحث استعدادات استقبال العام الدراسي الجديد
محافظ بورسعيد يبحث استعدادات استقبال العام الدراسي الجديد
محافظ بورسعيد يبحث استعدادات استقبال العام الدراسي الجديد

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