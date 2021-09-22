بهذه الطريقة..محمد ممدوح يروج لفيلمه الجديد " أهل الكهف"

يحرص الفنان محمد ممدوح، على التفاعل الدائم مع جمهوره، وذلك من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



نشر محمد ممدوح، صورة جديدة له ، من بوستر فيلمه الجديد"أهل الكهف" ،علق عليها قائلاً :" البوستر الرسمي لفيلم أهل الكهف" .



فيلم "أهل الكهف" بطولة غادة عادل، محمد ممدوح "تايسون"، محمود حميدة، محمد فراج، أحمد عيد، ريم مصطفى، خالد الصاوي، مصطفى فهمي، بيومي فؤاد، أحمد فواد سليم، صبري فواز، هاجر أحمد، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة وإنتاج وليد منصور.