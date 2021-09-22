موعد مباراة اتحاد جدة القادمة والقناة الناقلة لها

يواجه نادي اتحاد جدة المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني أحمد حجازي نظيره فريق التعاون ضمن منافسات الجولة المقبلة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.





موعد المباراة المقبلة..

ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين يوم الجمعة فى تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب نادي اتحاد جدة.





وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة ssc السعودية المالكة لحقوق بث بطولة الدوري السعودي للمحترفين فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.





وكان نادي اتحاد جدة قد حقق فوزا كبيرا على حساب نظيره نادي النصر بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل هدف فى الجولة الماضية.