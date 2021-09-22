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السودان: سحب الثقة من الحكومة الليبية يهدد المكاسب التي تحققت في الآونة الأخيرة

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 02:19 م
بوابة الفجر
وكالات

 قالت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الأربعاء، إن سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية الليبية المُعترف بها دولياً قد يهدد المكاسب التي تحققت في الآونة الأخيرة، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي سياق آخر، قد أعلن الإعلام الرسمي السوداني، عن "محاولة انقلابية فاشلة"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.

 

وأكدت مصادر رسمية سودانية، أن ضباط في الجيش حاولوا السيطرة على مقر الإذاعة وفشلوا.


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