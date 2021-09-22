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حجازي أساسي.. تشكيل اتحاد جدة المتوقع ضد التعاون في الدوري السعودي

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 02:19 م
اتحاد جدة
اتحاد جدة
علي ماهر حلمي
يواجه نادي اتحاد جدة المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني أحمد حجازي نظيره فريق التعاون ضمن منافسات الجولة المقبلة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

موعد المباراة المقبلة
ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين يوم الجمعة فى تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب نادي اتحاد جدة.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة ssc السعودية المالكة لحقوق بث بطولة الدوري السعودي للمحترفين فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

وجاءت تشكيلة اتحاد جدة المتوقعة كالتالي:
حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.
خط الدفاع: حمدان الشمراني، أحمد حجازي، عمر هوساي، مهند الشنقيطي.
خط الوسط: عبد الإله المالكي، كريم الأحمدي، فهد المولد، عبد الرحمن العبود.
خط الهجوم: هارون كمارا، رومارينهو.

الكلمات المفتاحية

الدوري السعودي التعاون احمد حجازي اتحاد جدة

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