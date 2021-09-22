"المالية" تنفي التصريحات المنسوبة للوزير حول ماكينات الصراف الآلى









أكدت وزارة المالية، أنه لاصحة مطلقًا للتصريحات الصحفية المنسوبة للدكتور محمد معيط وزير المالية فى أحد المواقع الإخبارية الإلكترونية بشأن «دفع ٥ جنيهات على كل ٥٠٠ جنيه يتم سحبها من ماكينة الصراف الآلى قيمة تأمين ماكينة الصراف الآلى حفاظًا على فلوس المواطنين».





أوضحت وزارة المالية، أن ما يؤكد عدم صحة هذه التصريحات المنسوبة لوزير المالية، أن مضمونها الذى يتعلق بماكينات الصراف الآلى، ليس من اختصاص وزارة المالية، وإنما يدخل فى اختصاص القطاع المصرفى.





ذكر بيان لوزارة المالية، أن وزير المالية لم يقم بإدلاء أى تصريحات فى هذا الشأن؛ فوزارة المالية لا علاقة لها من قريب أو بعيد بماكينات الصراف الآلى، لافتًا إلى أن ماكينات الصراف الآلى، تتبع القطاع المصرفى.

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