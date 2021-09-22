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كيما أسوان يغادر للقاهرة استعدادًا للقسم الثاني

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 02:32 م
بوابة الفجر
عاطف الشعيني

يغادر فريق نادي كيما اسوان اليوم الأربعاء متوجهاً إلى القاهرة للدخول في معسكر مغلق استعداداً لانطلاق منافسات المجموعة الأولى في دوري القسم الثاني.


وكان الفريق خاض معسكرا منتصف الشهر الماضي بالقاهرة خاض خلاله عدة مباريات ودية قبل أن يعود لأسوان ويستأنف تدريباته، ليتوجه اليوم للقاهرة لخوض معسكر الإعداد الأخير استعداداً لانطلاق المنافسات الرسمية في دوري القسم الثاني المقرر لها 30 سبتمبر الجاري.

ويسعى كيما هذا الموسم للمنافسة بقوة على الصعود بعد التدعيمات الكبيرة التي أجراها مجلس إدارة النادي الجنوبي .

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