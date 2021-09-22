أكد إبراهيم سعيد، لاعب الأهلي والزمالك السابق، أن طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، لم يقدم أي إضافة للفريق الأحمر منذ انضمامه.





نجم الأهلي السابق يفجرها: هذا اللاعب لا يستحق ارتداء القميص الأحمر

وأشار إبراهيم سعيد، في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، " طاهر محمد طاهر لم يقدم أي إضافة للأهلي حتى الآن، اللاعب انضم للأهلي منذ ما يقرب من عام كامل، ومع ذلك لم يقدم اللاعب أي جديد مع الفريق، مش أي لاعب يلبس قميص الأهلي".





واستكمل، "بيزعلوا مني عندما أقول أن هناك بعض اللاعبين لا يصلحون لارتداء قميص الأهلي والزمالك".





فيما أكد أن لاعبو الأهلي يستحقون توقيع أكبر غرامة عليهم، بعد خسارة لقب كأس السوبر المصري أمام طلائع الجيش، بركلات الترجيح.