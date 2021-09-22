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إغتيال كريم عبد العزيز في فيلم "كيرة والجن"

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 03:43 م
كريم عبد العزيز
كريم عبد العزيز
نادين نجدي


يقوم الفنان كريم عبدالعزيز، حالياً بتصوير مشاهده الأخيرة في فيلم "كيرة والجن"، فلم يتبقى له سوى مشاهد قليلة.

تتضمن المشاهد الأخيرة مشهد اغتيال كريم عبد العزيز على أيدي الإنجليز في تركيا، ولكنه يقوم بتصويرها حاليًا في دولة المجر، ويعود لمصر فور الإنتهاء من تصويرها.

 فيلم " كيرة والجن" بطولة كريم عبد العزيز ، أحمد عز، هند صبري، سيد رجب، أحمد مالك، على قاسم، محمد عبدالعظيم، عارفة عبدالرسول، تامر نبيل، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف، وإخراج مروان حامد.

الكلمات المفتاحية

كريم عبد العزيز فيلم كيرة والجن

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