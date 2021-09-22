تعرف على تفاصيل مشاركة مي كساب في حكاية "عقبال عوضك"







إقتربت الفنانة مى كساب، على الإنتهاء من تصوير حكاية "عقبال عوضك" المقرر عرضها ضمن أحداث مسلسل "زي القمر" .



وقالت مي كساي في تصريحات صحفية :" أن المسلسل يتناول قصة العنوسة، وأنها تجسد دور فتاة عانس، وتقدم خلال القصة أغنية تتحدث بها عن القضية تسمى "بيفوت العمر"، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى وتوزيع نادر حمدي " .





يذكر أن حكاية "عقبال عوضك"، بطولة مي كساب، هالة فاخر، ايمان السيد، محمد جمعة، أحمد جمال سعيد، محمد حفنى، رباب ممتاز، من تأليف حسن صالح وهبة الحسيني، وإنتاج مها سليم وسينرجى، وإخراج معتز حسام.









